Mars-mysterie: Prøve forsvundet

Alt så ud til at virke til perfektion, da det nyligt opsendte Mars-køretøj Perseverance fredag 6. august begyndte at bore i planetens overflade. Nasa-analytikere fik sig dog noget af en overraskelse, da de efterfølgende kunne konkludere, at metalrøret - hvor jordprøven skulle opbevares og analyseres - var tomt. Det skriver Nasa i en pressemeddelelse.

Nasa tror ikke på, at der er noget galt med 2,2 milliarder kroner dyre køretøj. Det mistænker imidlertid, at jorden på Mars ikke har reageret som forventet på boringen.

Nasa har kunnet følge med, imens Perseverance borede et hul i overfladen. Foto: Nasa/JPL-Caltech

- Over de næste par dage vil vores hold bruge mere tid på at analysere vores data samt tilegne sig yderligere information for at forstå årsagen til det tomme metalrør, siger projekt-manager for Perseverance Jennifer Trosper.

Perseverance har et boresystem, der kan indsamle sten- og jordprøver på størrelse med en finger. Meningen er, at prøverne skal samles og pakkes i titaniumcylindre. Før man pakker prøven, bruges et kamera til at anslå mængden af indsamlet materiale, og det blev her åbenlyst for Nasa, at jordprøven var forsvundet. Videnskabsdirektør i Nasa, Thomas Zurbuchen, er overbevist om, at ingeniørerne snart vil gennemskue, hvorfor jordprøven er forsvundet.

- Jeg er sikker på, at vi har det rigtige hold til at arbejde på det, og at vi vil arbejde mod en løsning, der garanterer fremtidig succes, siger han.

Da de kiggede i metalrøret, var der ingen jordprøve at spore. Foto: Nasa/JPL-Caltech

Missionen for Perseverance er at forsøge at konkludere, hvorvidt der er eksisterende eller tidligere liv på Mars. En af måderne at gøre det på er ved at indsamle jord- og stenprøver fra planeten.