Martha mistede sin mand som 36-årig: Jeg kunne ikke se noget smukt længere

Det var i sommeren 1982.

Den dengang 36-årige Martha var gift med den 11 år ældre Christian. De var lykkelige - meget lykkelige.

- Det var ham, jeg skulle dele resten af mit liv med, siger Martha.



Nummer 9 Du har en historie. Din nabo har en historie. Din buschauffør har en historie. Alle mennesker har en historie, og dem vil vi gerne fortælle i Ekstra Bladet. I serien 'Nummer 9' tager vi rundt i Danmark - i de store byer, de mindre byer og de små flækker - og banker på døren hos et tilfældigt menneske, der bor i nummer 9, og beder dem fortælle en vigtig historie fra deres liv. Bor du selv i nummer 9? Eller kender du et menneske, der bor i nummer 9 - som har en historie, der fortjener at blive fortalt? Skriv til os på nummer9@eb.dk Vis mere Luk

Pludselig en dag falder Christian livløs om på gulvet med hjertestop. Der var ingenting at gøre - Christian blev erklæret død på stedet.

Selvom det er mange år siden, jager tanken om den sommerdag alligevel smilet væk fra den ellers glade og varme dame.

- I tiden efter var det, som om jeg levede i en boble. Jeg kunne hverken se noget smukt eller glædeligt længere, fortæller Martha med et alvorligt ansigtsudtryk.

- En aften nogle år efter Christians død kom jeg hjem. Jeg kunne godt mærke, at jeg ikke havde det godt. Pludselig kunne jeg ikke styre mit åndedræt, og mit hjerte hamrede fuldstændig sindssygt. Jeg blev så bange, at jeg ringede efter en ambulance.

Skjulte smerten

Selvom Martha fortsatte arbejdet som smørrebrødsjomfru i årene efter, var der hele tiden en skyggeside, som ikke ville forlade hende.

Sorgen over Christian hang fast i Martha, som kun ubearbejdet sorg kan.



Blå bog Martha Margrethe Thomsen, Sønderborg



Alder: 73 år



Børn: Mor til to piger



Stilling: Pensioneret smørrebrødsjomfru

Det udviklede sig til en forfærdelig panikangst, der tre gange kostede en tur med ambulancen.

I 17 år levede Martha et liv med angst, og selvom hun lærte at leve med det, blev det aldrig rigtig godt.

- Jeg var ekspert i at skjule, hvordan jeg egentlig havde det i mange år. Til sidst var jeg et sted i mit liv, hvor jeg var desperat søgende efter noget, som kunne hjælpe mig tilbage til livet igen.

Martha er en af de danskere, der bor i nummer 9. Foto: Anders Brohus

En dag hørte Martha om en præst i Svenstrup. Trods mange fordomme mod kristendommen tog Martha alligevel med til en af hans meditationsgrupper i kirken.

- Jeg følte mig med det samme meget tryg i den gruppe, og for første gang stod jeg ansigt til ansigt med den sorg, jeg i så mange år var flygtet fra. Mange gange blev det for meget for mig, og jeg sprang dage over, hvor jeg ikke tog afsted. Men efterhånden hjalp han mig tilbage til livet og væk fra angsten.



At troen på Gud fylder meget i marthas liv ses på bogbunken i hendes stue. Foto: Anders Brohus

Siden dengang er religion blevet en stor og meget vigtig del af Marthas liv. I dag er hun både kirkevært i Svenstrup Kirke og fortæller gladeligt om, hvordan kirken er et sted, hvor man kan være helt sig selv.

- Jeg har også holdt gudstjeneste og skrevet prædikener selv, siger hun stolt, mens det store smil vender tilbage i ansigtet på den 73-årige kærlige dame fra Sønderborg.

Bor du selv i nummer 9? Eller kender du et menneske, der bor i nummer 9 - som har en historie, der fortjener at blive fortalt? Skriv til os på nummer9@eb.dk

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sådan bor Martha

Martha skriver selv prædikener og har også hold gudstjenester. Gennem de seneste ti år har hun læst teologi for lægfolk en gang om måneden. Det foregår i Aarhus, og det er universitetsfolk, der står for undervisningen. Foto: Anders Brohus

Når man træder ind i det lille hjem, kan man straks fornemme en stærk tro.

Kigger man rundt i stuen, ligger der blandt andet flere bøger om tro på bordet ved siden af den røde sofa.

- Jeg har faktisk en weekend i måneden de seneste ti år læst teologi for lægfolk i Aarhus. Det er utrolig spændende og virkelig fantastisk, at det er universitetsfolk, der for et lille beløb tager sig tid til at undervise os almindelige mennesker, fortæller Martha.

På væggen i stuen hænger der masser af billeder af børn, børnebørn og familiesammenkomster, men på endevæggen hænger to små billeder af Jesus - ikke andet.

- Dem har jeg selv lavet, siger Martha hurtigt.



Martha har selv lavet to ikoner, der pryder den ene væg i stuen. Foto: Anders Brohus

Går man helt tæt på billederne, er det umuligt at se, at det ikke er lavet af en professionel.

- Det tog også lidt tid, griner hun så.

Stuen er lille og hyggelig, og den rummer lige præcis det, som Martha har brug for. En topersonerssofa, en lænestol, et sofabord og et lille spisebord. På bordet står nogle påskeliljer.

- Jeg synes simpelthen, de er så smukke, at jeg ikke kan lade være med at købe dem, siger Martha med et smil, mens hun kigger på blomsterne.

Bor du selv i nummer 9? Eller kender du et menneske, der bor i nummer 9 - som har en historie, der fortjener at blive fortalt? Skriv til os på nummer9@eb.dk