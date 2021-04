Martin bliver truet for at måle fart

Spektret er bredt, når Martin Pedersen fra Midt- og Vestjyllands Politi, nævner forskellige fartsynderes reaktioner efter at være blevet blitzet.

- Jeg er blevet truet og svinet til, og så har jeg skullet trøste en ung, grædende fyr, der stod til at miste kørekortet.

De seneste to års erfaringer som fagkoordinator i ATK-afdelingen (Automatisk Trafik Kontrol) hos den politikreds, hvor der forholdsmæssigt sker flest dødsulykker som følge af for høj fart, har givet Martin Pedersen en broget rygsæk.

Danskerne slipper speederen

Ekstra Bladet fulgte politiassistenten en en formiddag i Resenbro syd for Silkeborg, da han tirsdag før påske fik 37 bilister i fartfælden på rundt regnet fire timer. To af fartsynderne kørte over 75 km/t på Møllegårdsvej, hvor den tilladte hastighed er 50 km/t, og de kan begge se frem til at få et klip i kørekortet.

Martin Pedersen, ATK fagkoordinator hos Midt- og Vestjyllands Politi, havde en 'stille' dag med kun 37 fartsyndere, hvor der oftest er mellem 60 og 80 i en sammenlignelig kontrol på den samme strækning i Resenbro syd for Silkeborg. Foto Ernst van Norde

For Martin Pedersen skal det altid give mening af lave sit arbejde fra sin fotovogn, som der er 10 udgaver af i hans politikreds.

- Jeg har jævnligt hørt kritik, hvor argumentet er, at det er tosset, at vi laver kontrol ved en ikke særlig trafikeret landevej med marker på begge sider, og hvor ulykkerne derfor ofte er soloulykker, som altså kun går ud over føreren af bilen.

- Folk glemmer så bare, at sådanne kontroller også giver mening, fordi hver enkelt ulykke medfører store omkostninger økonomisk for samfundet og på det menneskelige plan for pårørende, siger Martin Pedersen, der besøger netop Resenbro-strækningen på baggrund af en borgerhenvendelse. Dem var der i alt 550 af i 2020.

- Det har helt klart en effekt, mens jeg er her, ligesom når vi er på vores andre fokusstrækninger, og jeg er overbevist om, at indsatsen med flere fotovogne har en positiv effekt, siger Martin Pedersen.