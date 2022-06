Martin fik begge ben amputeret: 'Jeg er blevet svigtet'

Først erkendte Region Midtjylland at have amputeret for mange ben, men nu kan Ekstra Bladet afsløre, at Region Sjælland amputerer lige så hyppigt. Martin Luffe er en af dem, der mener, han kunne have beholdt sine ben

- Jeg har ikke brug for en undskyldning, det får jeg ikke nogen nye ben af. Men jeg kunne godt tænke mig, de indrømmer, de har lavet fejl.

Sådan lyder det fra 63-årige Martin Luffe oven på Ekstra Bladets afsløring af, at Region Sjælland foretager langt flere benamputationer end i Region Nordjylland, Hovedstaden og Syddanmark og lige så mange som i Region Midtjylland, hvor de tidligere har erkendt at have amputeret flere ben end nødvendigt.

Afsløringen af, at Region Sjælland fra 2005-2021 har udført 20% flere benamputationer end i Nordjylland og Hovedstaden kommer ikke bag på Martin Luffe fra Sydsjælland.

- Jeg er ikke overrasket. Ikke efter alt det jeg har været ude for.

Ingen karkirurgi

I 2012 henvender Martin Luffe, som i forvejen er diabetiker og dermed i øget risiko for hjerte-kar-sygdomme, sig til sin læge med føleforstyrrelser i begge ben.

De følgende år er han flere gange på sygehuset, hvor han ad flere omgange behandles for sår på tæerne, der ikke vil hele - et klassisk symptom på dårligt blodomløb. I 2015 og 2016 får han amputeret flere tæer.

Det fremgår af hans journal, at lægerne allerede dengang diskuterer, om han skal have amputeret et underben. Ifølge Martin Luffe modtager han dog ikke på noget tidspunkt karkirurgisk behandling. Karkirurgi omhandler kirurgi på blodkar, blandt andet i forbindelse med dårligt blodomløb. Derfor er karkirurgi helt centralt for at forebygge amputationer, der skyldes dårligt blodomløb i benene.

For sent

Ifølge Martin Luffe henvises han først i 2018 til decideret karkirurgisk behandling på Slagelse Sygehus, som grundet manglende kapacitet sender ham videre til Viborg Sygehus. Her vurderer de dog, at det er for sent at redde benet. Martin Luffes højre underben bliver fjernet den 16. oktober 2018.

- Da jeg fik beskeden, brød jeg helt sammen. Jeg ringede til min datter, der kom farende, og så sad vi og tudede sammen, fortæller Martin Luffe.

63-årige Martin Luffe er i dag afhængig af sin kørestol, efter han har fået foretaget to benamputationer i Region Sjælland. Foto: Jonathan Damslund

Det andet ben

Her slutter mareridtet dog ikke for Martin Luffe.

I starten af august 2019 får Martin Luffe en blodprop i venstre ben. Den 4. august sender Nykøbing Falster Sygehus ham til OUH i Svendborg, hvor der ifølge Martin Luffes journal bliver vurderet, at 'foden er dyb iskæmisk, og det ligner iskæmi desværre har stået på i længere periode.' Iskæmi er manglende blodforsyning.

Samme dag bliver venstre ben amputeret.

Svigtet

- Havde jeg vidst, hvad jeg ved nu, havde jeg selv hængt oppe på nakken af lægen for at få dem til at reagere hurtigere, fortæller Martin Luffe.

- Men man regner jo med, man kan stole på lægerne, og at der vil ske noget.

I dag er Martin Luffe afhængig af sin kørestol. Han er overbevist om, at han stadig havde haft begge sine ben, hvis han var blevet tilbudt bedre behandling tidligere.

- Der er nogen, der har svigtet, det er helt sikkert.

'Vi afventer'

Ekstra Bladet har forelagt Martin Luffes kritik for Region Sjælland og formand for regionsrådet Heino Knudsen (S), men her har man ikke ønsket at svare på spørgsmål om regionens mange amputationer eller Martin Luffes forløb.

I stedet har regionen sendt følgende kommentar:

'Region Sjælland har i lyset af undersøgelsen af Region Midt stor opmærksomhed på at få belyst, om der er kvalitetsforskelle regionerne imellem i udredning og behandling af denne type patienter. Region Sjælland ønsker at få foretaget en grundig og ensartet undersøgelse af området, herunder at få afdækket forskellene i antal amputationer.

'Vi har derfor sammen med de fire andre regioner bestilt en landsdækkende undersøgelse med fagfolkene i spidsen hos Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Vi afventer nu den undersøgelse. Såfremt undersøgelsen viser, at der er kvalitetsudfordringer, er vi klar til omgående at løse disse,' lyder det.

