Martin Henriksen til 20-årig dansker: 'Du er mindre dansk, hvis du ikke giver hånd'

For Dansk Folkeparti er håndtrykket så vigtigt, at det skal være et krav at give hånd for at få dansk statsborgerskab. Et krav der for 20-årige Iman Fadhil slet ikke er rationelt. Se det akavede møde mellem Dansk Folkepartis udlændingeordfører og Iman Fadhil her

- Hej, siger 20-årige Iman Fadhil smilende, mens hun løfter sin højre hånd og placerer den på hjertet.

- Pænt goddag, lyder det fra Dansk Folkepartis udlændingeordfører Martin Henriksen, mens han rækker højre hånd frem.

- Ja, nu skal vi ikke give hånd. Du vil heller ikke tage en svingom, går jeg ud fra, lyder det smågrinende fra udlændingeordføreren.

Martin Henriksen og Iman Fadhil har indvilliget i at mødes for at tale om det at give hånd - eller ikke at give hånd.

Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Konservative mener nemlig, at det skal være et krav, at man trykker borgmesterens hånd, når man får sit danske statsborgerskab.

20-årige Iman Fadhil er født og opvokset i Danmark med iranske forældre, og hun har dansk statsborgerskab. Hun har svært ved at forstå, hvordan et håndtryk kan afgøre, om man er dansk eller ej. Og hun er en af de muslimer, som ikke giver hånd til det modsatte køn, da det ifølge hendes måde at fortolke koranen på ikke er tilladt.

Uskrevne regler

Iman Fadhil har svært ved at forstå, hvordan Martin Henriksen kan mene at et håndtryk kan være afgørende for, om man er dansk eller ej.

- Det giver ikke mening. Der tales konstant om frihed i Danmark, men det gælder åbenbart ikke alle. Hvordan skal det, at jeg rører ved en fremmed mand afgøre, hvilken nationalitet jeg har, spørger hun retorisk.

Martin Henriksen holder dog fast i, at man skal følge de uskrevne regler i Danmark, som han mener, at håndtrykket er en del af. Derfor skal man gøre det, når man får sit statsborgerskab. Og hvis de uskrevne regler ikke bliver fulgt, skal de skrives ned, understreger han.

- Men gør det Iman Fadhil mindre dansk, at hun ikke giver hånd?

- Ja, en lille smule. For det er den omgangsform, som vi har i Danmark. Det er en del af kulturen.

Se diskussionen mellem Iman Fadhil og Dansk Folkepartis udlændingeordfører Martin Henriksen i klippet øverst i artiklen.