Martin Henriksen vil opkalde vej efter håndboldstjerne

Hvis Martin Henriksen havde vundet formandsvalget i Dansk Folkeparti, ville han sørge for, at 'partiet skulle turde sige det, ingen andre tør i forhold til integration', men efter det afsluttede formandsvalg i DF, har han fået nye planer.

Nu vil han opkalde en vej i Stevns efter håndboldspilleren Lasse Svan Hansen.

Det skriver Sjællandske Nyheder.

Vil vise stolthed

Martin Henriksen mener ifølge dagbladet, at en vej med Lasse Svans navn kan blive en attraktion, som turisterne gerne vil fotograferes på.

– Lasse Svan er jo her fra egnen, og han har stået for historiske præstationer for Danmark. Så er det helt oplagt, at Stevns viser, at vi er stolte af ham, og på den måde er med til at bringe hans navn ud i den store verden, siger Martin Henriksen til mediet.

Martin Henriksen fortæller i selvsamme omgang, at man endnu ikke har talt med Svan. En godkendelse fra hovedpersonen er en forudsætning, hvis vejen skal opkaldes efter håndboldstjernen.

FN advarer

Ifølge Sjællandske Nyheder gemmer der sig en anden udfordring: FN.

Det er nemlig en uskreven regel og anbefaling fra FN om, at veje, torve og pladser ikke opkaldes efter nulevende personer, og avisen har gjort et grundigt arbejde med at undersøge, hvilke veje der i Danmark bryder den uskrevne regel.

I Allinge kan du finde Bertel Haarders Vej, i Vordingborg finder man Morten Olsens Vej og i Thyborøn har Johnny Madsen en vej opkaldt efter sig.

Forsigtigt ja fra Svan

Men ret skal være ret, og siden Martin Henriksen ikke har spurgt Lasse Svan, må Ekstra Bladet komme ham i forkøbet, for hvad siger Lasse Svan til det hele?

- Jeg var ikke klar over, at der er andre nulevende personer, der har et vejnavn. Jeg troede, man skulle være død, og hvis det var betingelsen, ville jeg gerne sige nej tak.

- Men hvis der er styr på, at alt er, som det skal være, så synes jeg, det er helt okay, siger Lasse Svan til Ekstra Bladet, der også fortæller, at han er noget overrasket over den store ære.

- Nu kan jeg fornemme på venner og familie, som stadig bor i Stevns, at det er en god idé. Det er jeg glad for.

Svan ønsker dog, at der dog gerne skal være styr på, om det kan lade sig gøre.

- Jeg har ikke noget begreb om det politiske i det her. Jeg vil ikke have, der kommer problemer ud af det. Det skal ikke trække unødig opmærksomhed, siger han.

Han er dog ikke enig med Martin Henriksen i, at det kan blive en attraktion.

- Det ved jeg ikke, om jeg tror på. Men hvis det skulle være tilfældet, så er det noget, jeg gerne vil vil være med til. Det er jo det sted, jeg kommer fra, og jeg har forældre og venner dernede. Jeg vil aldrig glemme, hvor jeg kommer fra.

Efter næsten 20 år på landsholdet stoppede Svan sin landsholdkarriere efter den netop overståede håndbold-EM. Han fortsætter i sin klub Flensburg-Handewitt indtil sommer.