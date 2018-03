Martin og Ida betalte kassen: Snydt for drømmebryllup og endte i storcenter

Ved du noget eller har du haft samme oplevelse som Martin og Ida? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

I et år havde Martin Olivius Nygaard Niclasen og Ida Olivius Nygaard Niclasen set frem til deres drømmebryllup på Ocean Club.

Men sådan gik det ikke. I stedet fik parret en lang næse, et hav af frustrationer og et mangelfuldt arrangement i Waterfront Shopping i Hellerup.

Det hele startede lykkeligt i Las Vegas, da parret valgte at gifte sig i 16. september 2016. Det skulle naturligvis fejres med familien og vennerne i Danmark, så de to turtelduer bookede Ocean Club ud til vandet i Nordhavn i København.

På overfladen lignede det alt, hvad de ønskede sig. Miami-stemningen på stedet skulle afløse den mere traditionelle bryllupsfest, men det viste sig at blive starten på det sidste, man forbinder med et bryllup.

Et sandt helvede for parret.

Kostede kassen

I december 2016 betalte parret 61.615 kroner til Ocean Club's store bryllupspakke. Alt fra velkomstdrink til fire-retters menu var betalt for, og parret kunne nu starte med at glæde sig til 16. september, hvor det hele skulle fejres. Præcis et år efter, de var blevet gift i Las Vegas.

Men så blev der stille.

- I de næste syv måneder hører vi stort set ikke fra dem. De er næsten umulige at få fat på, og der er kun sporadisk kontakt via mail. Først efter tre dage hører vi fra dem, og her fortæller de, at firmaet bag Ocean Club er gået konkurs, og stedet har fået ny ejer.

- Samtidig får vi at vide, at ejeren er stukket af til udlandet, men de gerne vil forsøge at holde et bryllup for os alligevel. Det kunne dog ikke blive på Ocean Cub, da vi fik at vide, at den skulle renoveres, siger Martin Olivius Nygaard Niclasen til Ekstra Bladet.

Midt i kaosset siger parret ja til den forhastede løsning.

- Det var kun fordi, vi var trængt op i en krog, at vi sagde ja. Vi vidste, at vi ikke kunne stole på de her mennesker, så vi var i tvivl om, hvorvidt vi overhovedet ville få et bryllup. Desuden var vi bange for, at vi aldrig ville se vores penge igen.

- Dagene op til var næsten ubeskriveligt ubehagelige. Vi var i tvivl om, om det overhovedet ville blive til noget. Det var jo ikke det, vi havde betalt for. Det var faktisk det stik modsatte, siger Ida Olivius Nygaard Niclasen til Ekstra Bladet.

Endelig kom dagen og brylluppet blev gennemført.

- Det var mildest talt et mangelfuldt bryllup, i forhold til det vi var blevet stillet til udsigt af Ocean Club, og det vi havde betalt for. Vi fik, hvad man lige kunne skaffe på dagen. Det gælder alt fra personale til vine, men heldigvis var vores familie og venner med til at give os en god fest, siger Martin Olivius Nygaard Niclasen.

Vi blev snydt

Men efter brylluppet i storcenteret fandt det nygifte par ud af, at noget var galt. Helt galt.

Et andet par havde holdt bryllup i Ocean Clubs lokaler på Sundkrogskaj 17 i København præcis samme dag. Nu gik det op for parret, at de var blevet snydt.

På Ocean Clubs hjemmeside fremgår det, at det er selskabet IM Investgruppen ApS er selskabet bag Ocean Club. Et selskab, der stadig eksisterer og senest kunne præsentere et årsregnskab 17. december på knap 1,9 millioner kroner.

Ida og Martin beder derfor om dokumentation for, at selskabet er gået konkurs, men her optræder et helt andet selskab. COCOLOLA ApS, der er ejet af en mand bosiddende i Thailand.

Og de er ikke de eneste.

Ekstra Bladet har været i kontakt med flere par, der har haft lignende og værre oplevelser med Ocean Club. Flere har oplevet at skulle holde drømmebrylluppet til sommer, men nu er pengene væk, og mændene bag Ocean Club er ikke til at få fat på.

Fremgangsmåden er den samme. I flere tilfælde har forskellige brudepar booket den samme dato, og så står et parrene med brudesløret i postkassen.

Dobbeltbooking

Ifølge DR Kontant er der eksempelvis 9. juni i år mindst tre brudepar, der tror, de skal holde bryllup på Ocean Club. Desuden skulle der være indbetalt mere end to millioner kroner i depositum til Ocean Club for arrangementer i 2018.

- Vi har været hele følelsesregistret igennem, men her til sidst sidder jeg med en følelse af forargelse. Hvordan kan man have et forretningsgrundlag, der udelukkende bygger på at dobbeltbooke en lokation og så planlægge sin løgnhistorie, siger Martin Olivius Nygaard Niclasen til Ekstra Bladet.

Og den samme følelse sidder Ida tilbage med.

- Det er så forfærdeligt at lukrere på andre menneskers store dag. En dag der vækker mange følelser. Vi ved nu, at de har gået og løjet os op i ansigtet både på mail, og når vi har mødt dem. De har været så skruppelløse. Vi har været igennem noget virkelig ubehageligt, og nu vil vi gerne bare advare andre, siger Ida Olivius Nygaard Niclasen.

Ekstra Bladet har forsøgt at rette henvendelse til Simone Gregersen, der står som ejer af selskabet bag Ocean Club. Men uden held.

DR Kontant har dog snakket med kvinden, der fortæller, at hun selv er blevet snydt. Hun påstår, at hun slet ikke er den rigtige direktør i firmaet, men kun er sat ind i rollen for at få en alkoholbevilling.

- Jeg har intet vidst om det svindelnummer, der er i gang. Jeg ville ønske, jeg kunne holde deres bryllup. Jeg ville ønske en masse ting, men lige nu er situationen bare den, at de penge der er indbetalt, de er ikke indbetalt til mig. Og jeg er ikke klar over, om de penge de er der. Jeg kan ikke få svar på det, siger Simone Gregersen til DR Kontant.

Ekstra Bladet har også forsøgt at kontakte den personkreds, der efter sigende er 'løbet med pengene', men de har ikke vendt tilbage.

Martin og Ida har efterfølgende valgt at køre en sag mod Ocean Club i Ankenævnet.

