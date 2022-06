Martin og Rasmus må vente 14 år på konsultation

Har du også oplevet meget lang ventetid til en kæbekirurgisk- eller anden behandling? Så skriv til journalisten her.



Ventetid på 12 år. 13 år. Og sågar 14 år.

Efter Ekstra Bladets artikel om Oliver, der skal vente 11 år på sin konsultation på Rigshospitalets Afdeling for Kæbekirurgi, er det væltet ind med henvendelser fra folk, der venter adskillige år på at komme til på afdelingen.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Ekstra Bladet har tidligere afdækket, hvordan 21-årige Oliver skal vente i alt 11 år på at komme til konsultation på Rigshospitalet. Siden er det væltet ind med henvendelser fra folk i samme situation.

Troede det var en fejl

En af dem er 26-årige Martin Kirketerp-Møller fra Østerbro i København. Han fik en henvisning til Rigshospitalets kæbekirurgiske afdeling i 2013.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Martin Kirketerp-Møllers tandstilling gør, at det kun er hans kindtænder, der rører hinanden. Foto: Tariq Mikkel Khan

I februar 2022 fik han endelig indkaldelsen.

Til 3. januar 2028.

- Jeg troede til at starte med, det var en tastefejl, siger Martin Kirketerp Møller.

- Jeg synes, det er helt urimeligt. Jeg ved godt, det ikke er livstruende, men jeg synes godt nok, 14 år er voldsomt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Henvisningen blev givet i oktober 2013. Tiden er i januar 2028. I alt skal Martin Kirketerp-Møller derfor vente 14 år og 3 måneder.

Generende

Martin Kirketerp-Møller skal til en konsultation, fordi han har så stort et mellemrum mellem sine øvre og nedre tænder, så det kun er kindtænderne, der rører hinanden.

- Så jeg kan ikke rigtig bide ting over eller bruge mine fortænder, fortæller han.

- Jeg vil super gerne have det lavet, for det er noget, der generer mig, selvom jeg har vænnet mig til det. Og det ser også lidt sjovt ud, føler jeg.

Artiklen fortsætter under boksen ...



Virker absurd

Også 33-årige Rasmus Faber fra Valby må væbne sig med tålmodighed.

Han blev henvist til den kæbekirurgiske afdeling på Rigshospitalet i 2014. I januar i år kom indkaldelsen omsider.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Rasmus Faber vil med tiden udvikle et større og større underbid, hvis ikke han opereres. Foto: Jonathan Damslund

Rasmus Faber så, at han skal til den 17. januar og tænkte, at det var lige om lidt.

Men så opdagede han, at der stod 2028.

- Jeg syntes, det var lidt grinagtigt, da jeg så årstallet. Det virker helt absurd, at man overhovedet kan planlægge så langt frem, fortæller Rasmus Faber.

- Det er irriterende. Jeg synes, det er helt vildt, så lang tid man skal vente.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Bekymret for ventetiden

Rasmus Fabers tandstilling gør, at han med tiden udvikler et større og større underbid. Han har fået at vide af tandlægerne, at underbiddet i sidste ende vil være så stort, at han ikke vil kunne spise mad uden bestik som eksempelvis pizza eller en sandwich.

Derfor er Rasmus Faber bekymret for, hvad de 14 års ventetid vil komme til at betyde.

- Jeg frygter, at det vil gå ud over min evne til at spise, fortæller Rasmus Faber.

- Det er jo livskvalitet, at man har et funktionelt bid.

Har du også oplevet meget lang ventetid til en kæbekirurgisk- eller anden behandling? Så skriv til journalisten her.