Martin vandt en million - så blev hans konto lukket

983.758 kroner og 12 øre.

Så mange penge vandt 20-årige Martin ad to omgange på at spille på en hel stribe kampe i esports-spillet League of Legends.

Men da han ville have pengene ud af sin konto hos bookmakeren Unibet, gik han hurtigt fra ekstatisk jubel til ren og skær desperation. For bookmakeren ville ikke udbetale pengene - og til sidst lukkede de hans konto.

- Jamen, det har nærmest været et helvede. Først var jeg oppe at køre over at have vundet, men så blev det langsomt, men sikkert forvandlet til panik og frygt for, at min gevinst ville fordufte.

- Lige efter jeg anmodede om den første udbetaling, udbad Unibet sig en masse verifikation af min person, hvilket jeg godt kan forstå, eftersom det jo er en stor gevinst. Men hver gang jeg afleverede, hvad de bad om, var der bare stilhed, indtil jeg igen kontaktede dem. Og så kom der bare nye krav, fortæller han.

Sådan fortsatte det i flere uger, indtil Martin til sidst fik besked om, at Unibet nu havde lukket hans konto.

- Selv om jeg forsøgte at kontakte dem både på mail og telefon, fik jeg ikke noget at vide. Kun at de nok skulle kigge på det. Men der skete bare ingenting.

Herefter kontaktede Martin Ekstra Bladet, og så kom der skub i sagerne. En lille måned efter gevinsten fik Martin besked om, at pengene nu var på vej. Men ikke uden lidt malurt i bægeret.

- De skrev, at de nu anså sagen som lukket, at de samtidigt lukkede min konto ned, og at jeg ikke længere er velkommen til at spille hos dem, forklarer Martin til Ekstra Bladet, der føler sig virkelig dårligt behandlet af boomakeren.

'Det faktum at du har valgt at kontakte avisen, med hensyn til væddemål, har vi konkluderet, at det er bedst at vi afslutter sagen ved at udbetale dine penge, men at du desværre ikke har mulighed for at spille hos os mere. Vi føler, at vores forhold mellem kunde og virksomhed er eskaleret så meget, at vi synes det er godt at afslutte sagen på denne måde', lyder det i en mail fra Unibet til Martin.

- Det er simpelthen så latterligt. Det lugter så meget af, at de ikke kunne tåle at tabe, forklarer Martin, der dog kan se frem til en god bytur, nu hvor pengene endelig er trillet ind på hans konto.

Fejl fra kundeservice

Hos Unibet vil man ikke forholde sig specifikt til Martins sag. Ej heller vil man forklare, hvad det er for en mistænkelig adfærd, der ligger til grund for udelukkelsen og forsinkelsen med udbetalingen.

- Er det acceptabelt, at det tager næsten en måned, og at man skal involvere Ekstra Bladet for at få sin gevinst hos Unibet?

- Hvis vi har grund til at undersøge en profil eller en specifik transaktion, så ja, så kan det godt tage tid, før vi sender pengene afsted. Men det er sjældent og er baseret på en risikovurdering, forklarer kommunikationschef Alexander Westrell til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg kan ikke kommentere på den specifikke sag, men vi følger altid de lokale regler og har de højeste krav til sikkerhed. Det betyder, at vi tager det meget alvorligt, hvis der er tegn på mistænkelig adfærd.

- Men hvad er det for en mistænkelig adfærd. Det har han ikke kunnet få svar på. Er det fordi Martin har vundet en stor gevinst, og at I ikke vil risikere at tabe igen, at han også er blevet smidt ud?

- Jeg kan ikke kommentere den enkelte sag, og jeg kan derfor ikke afsløre de specifikke grunde til, at hans konto er blevet lukket. Men det er ikke mistænkeligt i sig selv at vinde en stor gevinst.

- Er det normal praksis, at folk bliver smidt ud, når de har vundet.

- Nej, det er ikke normalt. I nogle tilfælde, hvor gevinsterne er store, foretager vi et grundigt baggrundstjek. I de tilfælde gør vores procedurer mod hvidvask, bedrageri og match-fixing, at der kan opstå forsinkelser på udbetalinger.

- I et svar til Martin begrundes udelukkelsen med, at han har kontaktet pressen. Hvordan kan det være?

- Det er ikke et problem, at han kontakter Ekstra Bladet. Faktisk tværtimod. Vi lever i et åbent samfund med fri presse og ytringsfrihed. Jeg har set korrespondancen, og jeg kan kun forklare det som en fejl fra kunderservice. Alle vores kunder er frie til at kontakte medierne, hvis de vil.

- Kan du forstå, at Martin følger sig dårligt behandlet af Unibet?

- Ja, jeg kan godt forstå, at kunder nogle gange kan føle, de bliver behandlet uretfærdigt. Men som en stor og professionel virksomhed, der overser 30 millioner transaktioner om dage, bliver vi nødt til at sikre os, at hver enkelt er 'ren'. Vi følger de samme regler som alle andre finansielle institutioner.

Martin er ikke den unge mands rigtige navn. Af frygt for at blive opsøgt af fremmede personer, der vil have dele i hans gevinst, har vi accepteret Martins ønske om at forblive delvist anonym. 'Martins' fulde identitet er dog kendt af redaktionen.