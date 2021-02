Marts-mareridt: Sådan har lille Hjalmar det i dag

Hos Nordsjællands Hospital havde man ikke mulighed for at kommentere den konkrete sag. Men at der var mindre plads til at indlægge børn i lyset af den daværende coronasituation var ikke et billede, man kunne genkende.

- Alle børn, der bliver henvist til hospitalet, bliver vurderet af både en læge og sygeplejerske og efterfølgende indlagt, hvis der er et behov. Hvis vi vurderer, det er trygt, kan vi i nogle tilfælde også bede forældrene fortsætte med at observere barnet derhjemme, og så kontakte lægen igen, hvis der sker en forværring. Det har også været almindelig praksis før coronavirus blev en del af hverdagen, sagde Jonas Egebart, der er lægelig vicedirektør på Nordsjællands Hospital, til Ekstra Bladet. Han fortsatte:

- Vi er heldigvis ikke i en situation, hvor vi afviser akutte patienter på grund af travlhed med coronavirus. Der er både plads og kapacitet på børne- og ungeafdelingen. Børn med luftvejssymptomer modtages i en fremskudt børneakutmodtagelse foran afdelingen. Så det kan se anderledes ud at komme på hospitalet i denne tid, men det er vigtigt at sige, at man fortsat trygt kan kontakte sundhedsvæsenet, hvis man har behov.