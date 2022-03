Marts slår rekord

Aldrig har marts måned været så tør og solrig som i år - nu har marts slået to rekorder

Tillykke til marts måned med to nye rekorder.

Aldrig har marts måned været så solrig og så tør, som den har været i år.

Det er 102 år siden, at solskinsrekorden for marts blev sat. Dengang i 1943 nåede antallet af solskinstimer op på 200 timer - i år er tallet allerede oppe på 229,5 timer, og rekorden kan blive udbygget i løbet af marts måneds sidste dag.

Solen er ikke det eneste, der slår rekord for marts måned.

Tørreste marts i 148 år

Marts måned er også den tørreste marts i 148 år. Der er indtil videre faldet 4,1 mm regn i marts måned, og DMI skriver i et tweet, at der er så få byger på programmet i dag, at de forventer, det bliver den tørreste marts måned, siden målingerne begyndte i 1874.

Den forrige rekord lød på 7 mm, og blev sat i 1918 og 1969.