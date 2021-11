Mascha Vang: Det gælder skole og ældre

Influenceren og iværksætteren Mascha Vang bor i Kolding, og hun synes ikke altid, at fritidstilbuddene til børnene er så optimale, som hun ser det andre steder.

Mit kryds vil gå til dem, hvis holdninger jeg kan genkende, fordi de svarer til mine, forklarer Mascha Vang. Foto. Linda Johansen

– I modsætning til landspolitik handler kommunalpolitik om det, vi har tæt på. Det sil sige vores børn, vores syge og vores ældre. Derfor retter jeg min opmærksomhed mod dem, der har de prioriteter, forklare hun.

– Det handler om min egen og mine nærmestes situation – ikke om fællesskabets. Derfor vil mit kryds gå til dem, hvis holdninger jeg kan genkende, fordi de svarer til mine.

Hun nævner, at hjemmepleje lige nu fylder en del, fordi hendes morfar er nået til et sted i sit liv, hvor det kan komme på tale.

– Hertil kommer transport. Jeg går vildt meget op i, at det er til at komme rundt på en fornuftig måde – også med den offentlige transport. Det er væsentlig for både miljø og sundhed.

