Maskerede mænd stormede akutmodtagelsen på Herlev Hospital

De ansatte på Herlev Hospital fik sig et chok, da maskerede tyve stormede akutmodtagelsen for at stjæle sprit og masker

Sprit og masker er i høj kurs. Det mærkede de tydeligt på Herlev Hospital, hvor der torsdag aften 12. marts fandt et groft tyveri sted på Herlev Hospital.

Tre maskerede mænd stormede skadestuen på jagt efter føromtalte remedier. En fjerde maskeret mand ventede i bilen, mens det grove tyveri fandt sted.

'Klokken 00.51 natten til fredag modtog vi anmeldelse fra Herlev Hospital om, at tre mænd iført maskering havde været inde på hospitalet og havde stjålet håndsprit. De tre mænd var væk, da vores patrulje kort efter ankom til stedet - men vi har registreringsnummer på deres bil og videoovervågning fra stedet og efterforsker sagen. Vi hører meget gerne fra vidner, der har info om sagen', skriver Københavns Vestegns Politi til Ekstra Bladet.

'Jeg kan i øvrigt oplyse, at vi de seneste dage har haft øget patruljering omkring hospitalerne i vores område', skriver Københavns Vestegns politi videre.

Herlev Hospital. Foto: Jonas Olufson

Ekstra Bladet har været i kontakt med flere kilder, der fortæller om de voldsomme scener, der udspillede sig på hospitalet. Hele episoden skulle efter sigende være hurtigt overstået, hvor store maskerede mænd rev alt ned på deres vej og kørte væk i en bil, der ventede ved udgangen.

Har vagter ved alle indgange

Efter det voldsomme tyveri har hospitalet fundet det nødvendigt med drastiske skridt. Derfor er der blevet indsat vagter ved alle hospitalets åbne indgange. Det skal til for at sikre, at hospitalet har de hjælpemidler, der er nødvendige under coronavirussen.

- Baggrunden for at låse dørene er dels at værne om vores medarbejdere, som har meget travlt og arbejder meget koncentreret. Dels at forhindre, at folk, som ikke har noget at gøre på hospitalet, kommer ind og stjæler håndsprit og andre nødvendige produkter, hvilket vi har set et par eksempler på, siger vicedirektør Jan Toftholm i en pressemeddelelse.

Som konsekvens af tyverierne har Herlev og Gentofte hospital indsat vagter. Foto: Jonas Olufsen

Ekstra Bladet er ligeledes bekendt med en intern besked, hvor politiet og ledelsen ikke ønsker, at man modsætter sig eventuelle tyverier, men i stedet kontakter politiet så snart det er muligt.