Maskerne rives væk i Ringsted: - Stilhed før stormen

Den seneste tid har vist tendens til stigende coronasmitte i Danmark, og torsdag er der registreret 91 nye tilfælde.

Hele 32 ansatte på Danish Crowns slagteri i Ringsted er nu blevet testet positive for coronavirus.

Nu har smittet spredt sig i byen, da en ansat på plejecenteret Ortved, også er blevet testet positiv.

Det får midlertidigt alarmklokkerne til at ringe, da der ikke er en tydelig relation mellem den ansatte og Danish Crown.

I Ringsted Apotek har man i de sidste par uger haft travlt for at følge med efterspørgslen efter masker. Nu kan de ikke følge med længere. Foto: Per Rasmussen

Apotek har udsolgt: Maskerne bliver revet væk

Ringsted Apotek har netop solgt deres sidste mundbind, da Ekstra Bladet går ind i butikken.

Den 65-årige apoteker Jørgen Moestrup forklarer, at efterspørgsel har været enorm de sidste par uger, siden de første eksperter udtalte, at vi nok snart får en anden bølge.

- Vi kunne mærke efterspørgslen det fra dag ét af. Vi har kunnet følge med indtil nu, men det kan vi ikke mere. Det eksploderede med udbruddet på Danish Crown, fortæller Jørgen Moestrup.

- Nu går der et par uger, før vi får nogle igen. Mundbindene er det nye sprit.

Apotekeren nåede lige at lægge nogle masker til side til personalet.

- Når forsyningerne venter på sig, er vi nødt til at sikre os selv også. Der er ikke nogen, er kommer ind og erstatter os.

- Er du bekymret?

- Nej, det er jeg ikke. De fleste køber heller ikke masker, fordi de er bekymrede. Det er for at forberede sig, og fordi de har forstået budskabet. Der er ikke panik nu og her, men det er stilhed før stormen.

42-årige Signe Geertsen var kunden, der købte apotekets sidste maske. Foto: Per Rasmussen

- Det måtte jo ske før eller siden

Ekstra Bladet talte med kunden Signe Geertsen, der sammen med sønnen Gustav købte apotekets sidste mundbind. De andre apoteker i byen havde også udsolgt, fortalte hun.

Selvom det er bekymrende at tallet stiger, er hun overbevist om, at det hele nok skal gå.

- Jeg tænker, vi har en meget pragmatisk indstilling til det, så det skal der nok komme styr på. Så vi tager bare de sædvanlige forholdsregler og bruger vores sunde fornuft – så skal det nok gå, fortæller 42-årige Signe Geertsen.

- Selvom det selvfølgelig er bekymrende, at tallet stiger generelt i Danmark, så har myndighederne vist sig at være gode til at opspore smittekæderne og få stoppet og isoleret smitten.

Signe Geertsen synes det er rigtig heldigt, at der ikke tidligere har været en stigning, så vi har kunne åbne samfundet lidt op.

- Det er jo gået godt i lang tid. Så det måtte jo ske før eller siden, og så håber vi, at der snart kommer styr på det.

- Man kan godt få en lille snært af - åh, går det nu for hurtigt? - men jeg tænker, at Danmark er et godt sted at være.

Den 68-årige butiksejer Hanne Stysiek i Ringsted er bekymret for stigningen, men tryg ved kommunens reaktion. Foto: Per Rasmussen

Butiksejer: Pludselig stigning er bekymrende

Selvom Hanne Stysiek er bekymret for den pludselige stigning, er hun tryg ved, at kommunen gør det, der skal til.

- Det er da bekymrende, at det lige pludselig er begyndt at stige - ikke bare her, men på landsbasis. Det er da bekymrende. Folk er måske også begyndt at slække lidt på det i supermarkeder og så videre. Men jeg tror, at de har tjek på det, fortæller hun.

- Har du overvejet at blive tjekket?

- Jeg har ikke umiddelbart overvejet at blive tjekket - nej. Det er ikke fordi, jeg har noget imod det. Selvfølgelig vil jeg gøre det, hvis det er.

Alle testes på plejecenter

På Plejecenter Ortved, der ud over de ansatte huser 62 beboere, skal alle nu testes.

- Der er også sendt besked ud til alle de pårørende, som har været her de sidste par dage, at man opfordrer dem til at blive testet, fortæller centerleder Marianne Micheelsen.

En ansat blev testet positiv, efter hun havde meldt sig syg. På grund af de symptomer hun havde kontaktede hun arbejdspladsen, som anbefalede at hun skulle testes.

Centeret er nu lukket for pårørende indtil 14. august.

- Det er også for at passe på vores sårbare borgere, at vi nu vælger at lukke ned - med mindre, der sker noget positivt. Men lige nu er vi trygge - alle pårørende har fået besked.

Borgmester: - Et 'wake up call' til os alle sammen

Ifølge borgmester i Ringsted, Henrik Hvidesten, er relationen mellem den smittede på plejecenteret og Danish Crown ikke kendt, og det bekymrer.

- Vi kan konstatere, at smitten nu også er andre steder end på Danish Crown. Så nu gælder det om at få testet flest mulige af de ansatte, og også beboerne på plejecenteret inden for den nærmeste tid. Vi fortsætter med at teste vores ansatte på de øvrige plejecentre og andre, der har med sårbare borgere at gøre.

- Jeg er bekymret for, at smitten spreder sig. Jeg ser det som et 'wake up call' til os alle sammen om, at smitten ikke er væk, og den risikerer og ramme os alle sammen, fortæller Henrik Hvidesten, der derfor opfordrer til at huske sundhedsmyndighedernes anbefalinger.