Masse-aflivning: Tilbyder dyrlægestuderende psykologhjælp

Er du studerende og har sagt ja til at deltage i aflivningen af mink, så hører Ekstra Bladet gerne fra dig. Send en sms til 1224 (alm. sms-takst) eller en mail til 1224@eb.dk.

Minkavlere og myndigheder arbejder disse dage døgnet rundt for at aflive mange millioner mink.

Tusindvis er allerede blevet gasset og kastet i massegrave, men for at komme i mål har Fødevarestyrelsen helt ekstraordinært brug for hjælp fra dyrlægestuderende, der ellers aldrig tidligere har deltaget i aflivning af dyr.

Det fremgår af en mail fra Fødevarestyrelsen til de veterinærmedicinstuderende på Københavns Universitet, som Ekstra Bladet har set.

I mailen, der blev sendt mandag eftermiddag, efterspurgte styrelsen studerende, der kunne stille i Nordjylland 20 timer senere og 'arbejde så mange dage som muligt' - aften og nat.

Derudover var der behov for studerende, som 'kan deltage i aflivningsindsatsen'.

'Historisk opgave'

31 studerende meldte sig inden for kort tid, og klokken otte tirsdag morgen stod 16 studerende klar i det jyske.

Selvom Fødevarestyrelsen foretrak 'dyrlægestuderende eller lignende', har langt de fleste aldrig før deltaget i aflivning af mink.

Det bekræfter Peter Holm, skoleleder på Veterinær- og Husdyrs Medicin på Københavns Universitet, over for Ekstra Bladet.

- Det er først på kandidaten (overbygningen på uddannelsen, red.), at de står over for de syge, levende dyr og klienterne. Indtil da har de fået undervisning i aflivning af dyr i fagene retsmedicin, produktionsdyr, anatomi og forsøgsdyrskundskab , siger Peter Holm.

Mink-Mogens afviser: Kendte ikke omstridt mail

- Hvordan kan I være sikre på, at de studerende er klædt ordentligt på til opgaven?

- Der er også mange andre ting, de skal hjælpe med end at aflive, og det er jeg helt tryg ved. De har haft om minksygdomme og minkproduktion, og det er ikke direkte dem, der afliver dyrene. Det står specialuddannede personer, der har licens til at aflive mink for, siger Peter Holm.

- Det er en historisk opgave, som dyrlægestuderende selvfølgelig synes er spændende at være med til, og jeg kan da fortælle, at der også har været førsteårs studerende, der er blevet afvist.

Ikke selv rustet

- På Journalisthøjskolen ville jeg også have sagt ja, hvis der blev efterspurgt studerende til at dække en 'historisk' begivenhed, men det betyder ikke, at jeg ville være rustet til det. Og her er der tale om en situation, som selv de mest garvede dyrlæge ikke har oplevet før...

- Alle dyrlægestuderende ved, at man kan blive udkommanderet på uddannelsen. Det er en del af det.

- I weekenden gik en video viralt, hvor man ser mink hive efter vejret mellem lag af døde mink, og en mink får revet hovedet af. Hvordan sikrer I, at det ikke gentager sig, hvis I sender helt grønne studerende af sted?

- De dyrlægestuderende ønsker at hjælpe styrelsen i den her ekstraordinære og frygtelige situation. De vil være en del af et team, hvor Fødevarestyrelsens dyrlæger er altid til stede. Alle de dyrlægestuderende, der har meldt sig, er vant til at se og håndtere døde dyr, så de studerende skal nok klare det – det er jeg sikker på, siger Peter Holm.

Mette F. giver lussing til Mink-Mogens

Tilbyder psykologhjælp

Fødevarestyrelsen oplyser til Ekstra Bladet, der bliver stillet psykologbistand til rådighed til dem, der efterfølgende måtte have brug for det.

- Vi briefer både de studerende og vores egne medarbejdere om, at det kan være voldsomt - også for os, der har været i gamet i mange år. Det er aldrig behageligt og ikke noget, man bare gør fra den ene dag til den anden, siger Karsten Aagaard, dyrlæge og stabschef i Fødevarestyrelsen.

- Men er det ikke netop det, der sker - at I sender uerfarne studerende af sted fra den ene dag til den anden?

- Det er en enestående chance for de studerende og noget, mange dyrlæger aldrig kommer ud for. For os at se er det en kombination af oplæring og indsigt for de studerende, men det er vigtigt at understrege, at de ikke selv kommer til at stå for aflivningen, siger Karsen Aagaard.

- De studerende har meldt sig frivilligt, og hvis man synes, det er for meget, er det selvfølgelig helt okay at se væk. Det er aldrig behageligt, og der er mange følelser i spil. Når vi har gået med det her i ugevis, bliver vi også svedt i kanterne, siger stabschefen.

Mette F.: Her blev jeg opmærksom på skandalen

Mette F. beklager minkskandale