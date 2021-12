Masseaflysninger: Omikron skaber ravage i flytrafikken

Over 5900 flyafgange i juleweekenden er aflyst rundt om i verden, og tusindvis af passagerer er ramt af forsinkelser.

Det er især den stærkt smitsomme omikronvariant, der har ramt en stor del af julens flytrafik i luften.

Det fremgår af trackingtjenesten Flightaware.

Webtjenesten oplyser, at mindst 2620 fly er aflyst 1. juledag, men der kan komme mange flere til i løbet af dagen. 929 af disse fly skulle være startet eller landet i USA.

Dertil skal lægges over 6000 forsinkede flyafgange rundt om i verden.

Juleaftensdag blev cirka 2400 flyafgange aflyst, og næsten 11.000 fly var forsinkede.

Blandt de hårdt ramte flyselskaber er Lufthansa, Delta og United Airlines, og omikron - den galopperede variant af covid-19 - er den skyldige i langt de fleste tilfælde.

For ud over passagerer rammer den også de piloter og stewardesser, der skal holde flytrafikken i gang.

Mange har i julen måttet ringe ind til deres flyselskaber og melde sig syge.

- Den landsomfattende stigning i tilfælde af omikron har direkte påvirket vores flybesætninger og de folk, som driver vores flyoperationer, lød det i en erklæring juleaftensdag fra det amerikanske flyselskab United Airlines.

- Et resultat af det er uheldigvis, at vi har måttet aflyse nogle fly, og vi er i gang med at underrette kunder på forhånd, inden de når ud i lufthavnen, hed det.

Ifølge Flightaware er det foreløbig ti procent af flyafgangene i USA, der er blevet ramt juleaftensdag og 1. juledag.

Flyselskabet Delta aflyser 1. juledag 300 afgange efter at have sløjfet 170 afgange dagen forinden. Her hedder det, at selskabet har 'udtømt alle muligheder og ressourcer' for at få flyene i luften.

Et andet amerikansk selskab, United Airlines, har aflyst omkring 200 flyvninger. Det svarer til cirka hver tiende.

Tyske Lufthansa har måttet aflyse en række transatlantiske flyvninger på grund af 'en massiv stigning' i sygemeldinger.

China Airlines står for de fleste aflysninger. Her er 480 afgange aflyst i julen - eller 20 procent af de planlagte afgange.