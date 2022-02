Massedød blandt søkøer: Sulter ihjel

Alene i de første to måneder af 2022 er mere end 300 søkøer døde i Florida. En redningsplan er undervejs

I 2021 slog antallet af døde søkøer rekord i Florida. Her døde 1100 søkøer, hvilket er langt højere end det normale gennemsnit.

Og det ligner ikke, at den triste udvikling er vendt. I 2022 har 300 søkøer allerede mistet livet i den amerikanske delstat.

Men hvad er årsagen til massedøden blandt søkøerne? Deres spisekammer er udtømt, og de sulter ihjel.

Det skriver The Guardian.

Et plaster på såret

Ifølge mediet er kæmpe områder med søgræs, som er søkøers fortrukne spise, blevet ødelagt som følge af vandforurening.

Det massive antal dødsfald blandt søkøer har fået myndighederne i Florida til at igangsætte en enorm redningsplan, som skal bremse udviklingen.

Det indebærer blandt andet behandling af udsultede søkoer, ligesom miljøorganisationer har doneret salat i massevis til de sultne søkøer.

Men dette er bare 'et plaster på såret'. Den virkelige udfordring er at stoppe ødelæggelsen af søgræs, skriver The Guardian.