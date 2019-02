Massefyring i gang på dansk universitet

Aalborg Universitet er lige nu i gang med en stor fyringsrunde som resultat af, at universitetet skal spare 67 millioner kroner. Det fortæller Hiva Ahmadi, presseansvarlig på Aalborg Universitet, til Avisen.dk.

- Ledelsen har meldt ud, at de forventer, at det bliver i omegnen af 30 medarbejdere, men det er ikke op til dem at fyre folk. Der er 19 institutter, og det er hvert institut, der individuelt skal spare penge, så vi har ikke et samlet overblik endnu, siger Hiva Ahmadi.

Bliver man afskediget inden for det offentlige, har man krav på en partshøring, hvilket giver den pågældende mulighed for at ændre arbejdsgiverens afgørelse.

Det er derfor endnu ikke muligt at komme med et konkret tal på, hvor mange medarbejdere fyringsrunden berører. Dansk Magisterforening oplyser til Avisen.dk, at fyringerne kommer til at berøre "mange medarbejdere".

Anne Bisgaard Pors, fællestillidsrepræsentant for Dansk Magisterforening på Aalborg Universitet, fortæller, at fyringerne rammer alle personalegrupper.

- Det er både administrativt personale og forskningspersonale. Det kommer til at betyde mindre forskning og mindre uddannelse, siger hun til Avisen.dk.

Indtil videre har fire ud af fem fakulteter afskediget medarbejdere, og det femte følger i næste uge ifølge Anne Bisgaard Pors.