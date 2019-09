Massefyringer i Siemens: 600 skal fyres i Danmark

Vindmølleproducenten Siemens Gamesa planlægger at fyre op mod 600 medarbejdere i Danmark.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

- Vi beklager at måtte sige farvel til gode og værdsatte kolleger, og vi gør vores yderste for at hjælpe vores berørte medarbejdere videre på den bedst mulige måde.

- Disse tiltag er nødvendige for at håndtere et stadig mere konkurrencepræget marked på en ansvarlig måde, udtaler Andreas Nauen, administrerende direktør for Siemens Gamesa Renewable Energy i Danmark, i pressemeddelelsen.

Foto: Ritzau Scanpix

Nedskæringerne kommer ifølge selskabet som følge af beslutninger om at udfase landvinddivisionen i Brande i slutningen af 2020, ligesom Siemens Gamesas fabrik i Aalborg vil indstille produktionen af vinger til landvind allerede ved udgangen af 2019.

Selskabet vil i oktober indlede forhandlinger med de lokale samarbejdsudvalg.

Trods det store antal fyringer, vil fabrikkerne i både Aalborg og Brande dog bestå, forsikrer Siemens Gamesa i pressemeddelelsen. Fabrikkerne vil således stadig skulle producere havvindmøller.

- Dette (fyringerne, red.) ændrer på ingen måde vores overbevisning om, at vores industri har særdeles gode fremtidsudsigter med den store udfordring med at drive den grønne energiomstilling, der ligger foran os, udtaler Andreas Nauen.

Selskabet understreger endvidere, at Danmark fortsat er vigtig for vindmølleproducenten.

- Danmark er og bliver ved med at være en nøglelokation for Siemens Gamesa og et kernekompetencecenter for virksomhedens globale aktiviteter.

- Danmark vil fortsat være centrum for værdiskabende aktiviteter som f.eks. innovation, produktudvikling, prototyping og test samt kommercielle aktiviteter, står der i pressemeddelelsen.