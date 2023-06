Massefyringer på vej: - Virkelig voldsomt

30-40 medarbejdere ud af godt 800 ansatte på Professionshøjskolen Absalon kan se frem til en fyreseddel inden sommerferien. I alt skal 60 stillinger nedlægges.

Det er konsekvensen af, at institutionen skal spare 43 millioner kr. Det skriver Akademikerbladet.

Især Center for Sygepleje, Center for Pædagogik og biblioteksfunktionen kommer til at holde for.

Medarbejderne er stærkt berørte over udmeldingen om de hårde nedskæringer, fortæller Thomas Lausten, der er lektor på bioanalytikeruddannelsen i Næstved og en af to næstformænd i Hovedsamarbejdsudvalget.

Han har ikke oplevet noget tilsvarende i de 12 år, han har været tillidsrepræsentant.

- Det er virkelig voldsomt og kommer helt uden forvarsel. Tværtimod er det kun et halvt år siden vi sidst var igennem en fyringsrunde, så vi troede nok det var overstået for nu, siger Thomas Lausten.

En giftig cocktail

Årsagen til den store besparelse er en giftig cocktail af et stort fald i optagelsestallene, et øget frafald blandt studerende samt en forventning om, at det bliver endnu sværere at rekruttere i årene, der kommer.

Timingen kunne dårligt være værre og bærer kun nyt brændstof til forfaldshistorien om velfærdsuddannelserne, mener Absalons rektor, Camilla Wang.

Samtidig er de helt små ungdomsårgange ikke engang slået helt igennem endnu, pointerer hun.

- Inden de kommer om 4-5 år, er vi nødt til at få et økonomisk grundlag på plads, der afspejler de regionale forskelle, vi opererer i. Vi har brug for en langsigtet og stabil finansieringsmodel, hvis politikerne fortsat mener, at der skal være et godt udbud af uddannelser i hele landet, siger Camilla Wang.