Massefyringer rammer i dag

Arbejder du i Københavns Lufthavn CPH, og har du i dag modtaget en fyreseddel? Så hører vi meget gerne fra dig. Send en mail til 1224@eb.dk eller en sms til 1224.

Det er den slags besked, man ikke har lyst til at modtage.

Ikke desto mindre kan op mod hver fjerde medarbejder i Københavns Lufthavn i dag se frem til at gå på weekend med en fyreseddel i e-Boks.

- Opsigelserne er utroligt triste, men desværre nødvendige, lyder det fra Kenni Leth, der er pressechef i Københavns Lufthavn, der dog understreger, at e-Boks ikke er den eneste måde, hvorpå lufthavnen overbringer medarbejderne den ubehagelige besked.

- Nogle medarbejdere er mødt ind, mens andre vil være hjemme på grund af hjemsendelse, når beskeden kommer - og alt efter, hvor de befinder sig, vil vi forsøge at få direkte kontakt til dem, siger han.

Hvor fyresedlen kan komme som et chok for den enkelte, er fyringsrunden ikke nogen overraskelse.

Kan ikke undgås

Allerede 5. august varslede Københavns Lufthavn massive fyringer som er en direkte konsekvens af coronakrisen og den markant mindre rejseaktivitet og lavere passagerantal, lyder det fra pressechefen.

- Vi kan bekræfte, at vi nu har afsluttet forhandlingerne med vores tillidsrepræsentanter om den påtænkte nedlæggelse af 650 af de 2600 stillinger i CPH.

- Det står klart, at vi desværre ikke kan undgå at skulle opsige medarbejdere, hvilket vi vil give alle berørte besked om fredag formiddag. Indtil det er sket, kan vi ikke komme med flere oplysninger, heller ikke om antal, skriver Kenni Leth i en mail til Ekstra Bladet.

Åben for lånte penge

Ekstra Bladet erfarer, at antallet dog ikke ender på de 650 medarbejdere, men bliver lavere.

- Coronakrisen for luftfarten er dyb og vil vare i flere år. Denne sommer har vi mistet flere end 80 procent af passagerne - og dermed langt størstedelen af vores indtægter. Det betyder, at vi holder lufthavnen åben for lånte penge – penge, der skal betales tilbage, forklarer Kenni Leth til Ekstra Bladet.