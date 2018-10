Masser af blæst og vindstød af storm-styrke venter forude

Vinden begynder at tage til over middag og tirsdag eftermiddag går det løs

Der bliver masser af blæst og hård kuling i løbet af tirsdag.

- Ved kysterne kan vi nå op på vindstød af stormstyrke, siger vagthavende meteorlog hos DMI, Steen Rasmussen, til Ekstra Bladet.

Ifølge meteorologen begynder vinden at tage til over middag, og tirsdag eftermiddag går det for alvor løs.

- Det er især kysterne, som kommer til at mærke vinden, som går over i nord-vest. Det bliver knap så slemt inde i landet, men man må regne med kraftig vind. En god del regn kommer der i øvrigt også, fastslår Steen Rasmussen.

Løjer af batten til onsdag

Vinden vil altså ruske godt og grundigt i hele landet, og den begynder først at løje af i løbet af natten til onsdag. DMI har dog ikke udsendt deciderede advarsler omkring det kommende blæsevejr.

- Onsdag kommer der lidt mere ro på. Og her kan der også komme nogen sol. Temperaturen vil onsdag ligge omkring de 13 grader, siger Steen Rasmussen.

Torsdag bliver mest skyet med lidt regn af og til.

Om natten kommer der nogen opklaring i den nordvestlige del af landet. Temperaturen kan snige sig op på de 16 grader. Vinden vil være let til frisk, om natten vil der en overgang være op til hård vind.

Op til 17 grader

Fredag byder i de sydlige egne mest på skyet vejr med lidt regn, især først på dagen. I resten af landet vil det overvejende være tørt tørt med nogen sol. Temperaturen vil ligge mellem 14 og 17 grader.