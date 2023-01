Masser af regn og blæst: Vær opmærksom!

Det bliver en regnfuld og blæsende dag, og i Nordjylland kan vejret blive særligt drilsk. Det får politiet til at opfordre borgerne til at passe på

Det er langtfra slut med paraply og vindblæst frisure.

Fredag bliver en våd og blæsende fornøjelse, og de fleste steder i landet vil få mellem 10 og 15 millimeter nedbør.

Det skriver DMI på deres hjemmeside.

I Nordjylland kan man dog se frem til op mod 20 millimeter nedbør, og det bliver ikke nødvendigvis bare regn. Her er der nemlig risiko for slud og tøsne. Desuden melder DMI om risiko for vindstød af stormstyrke i Nordjylland.

Vær opmærksom!

Og det har fået Nordjyllands Politi til at komme med en opfordring til de mange bilister, der fredag morgen skal bevæge sig ud i dagens vejr.

'Vær opmærksom, sænk farten og kør efter forholdene. Særligt i dagens vejr,' skriver de i et opslag på Twitter.

Det blæsende vejr mærkes også på Storebælt, hvor kørsel med vindfølsomme køretøjer fredag morgen er forbudt på grund af kraftig blæst. Forbuddet forventes ophævet omkring klokken 10, oplyser Sund & Bælt.

Regn og skyer de fleste dage

Til Ritzau fortæller vagthavende meteorolog hos DMI Marielle Fournier om de kommende dages vejr:

- Det bliver lidt køligt, vådt og gråt, og fronterne står i kø for at komme ind og passere Danmark.

- Så vi skal have regn og skyer de fleste dage og måske lidt sol på bagsiden, siger hun.