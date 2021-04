Massevaccinationsdag: Køer og parkeringsproblemer men stikkene nås

Mandag har regionerne stresstestet vaccinationssystemet. Målet har været at få uddelt stik til 100.000 personer fordelt på 68 vaccinationscentre rundt om i landet.

Sent eftermiddag kan flere regioner berette, at dagen overordnet set er gået gnidningsfrit. Dog har der i perioder været kø nogle steder, mens der har været mangel på parkeringspladser og it-problemer andre steder.

I Region Sjælland skal man nå 20.000 stik mandag. Og det virker realistisk, fortæller Trine Holgersen, som er direktør for det nære sundhedsvæsen i Region Sjælland.

Men regionen melder, at der i perioder har været kødannelse enkelte steder.

- Det helt generelle billede er, at det er gået rigtig, rigtig godt. Vi har haft enkelte steder, hvor vi har kunnet konstatere kø, og det er mest, fordi borgerne er kommet i rigtig god tid og har glædet sig meget til at komme ind og blive vaccineret

Regionen har lavet stikprøver, som viser, at borgerne er kommet til vaccinationen, før de har haft tid, i seks af de største byer i regionen.

Region Syddanmark står for 20.000 af de 100.000 stik. Regionen beretter, at der dagen igennem har været et godt flow, men at massevaccinationen har skabt pres på de it-systemer, der indregistrerer de vaccinerede.

Og så har der i perioder været mangel på parkeringspladser ved nogle vaccinationscentre.

Region Hovedstaden står for 27.000 af dagens stik, og klokken 17 har 20.000 personer fået en dosis, oplyser regionen.

Men der har flere steder været kø ude foran vaccinationshallerne.

Blandt andet kunne TV 2 Lorry sent mandag eftermiddag berette, at der var en times lang kø foran Øksnehallen i København.

Helene Bliddal Døssing, som er konstitueret vicedirektør i Akutberedskabet i Regionen, understreger dog, at der i andre perioder slet ingen kø har været.

Hun mener desuden, at der højst har været en ventetid på godt 30 minutter foran Øksnehallen. Og ligesom i Region Sjælland kommer problemet af, at folk tropper op, før de har tid.

- I betragtning af, hvor mange der går igennem, er det gået rimeligt godt. Vi har haft overvejelser, om vi skulle bede dem, der er kommet meget for tidligt, om at vente i deres biler. Men vi har vurderet, at det har været forsvarligt, som køen har været, siger hun.

- Vi skal kommunikere endnu tydeligere, hvor vigtigt det er, at folk ikke kommer for tidligt, siger hun.