Massevis af mundbind har kurs mod Danmark

Massevis af mundbind er på vej til Danmark.

Det understreger Lars Frelle-Petersen, medlemsdirektør i Dansk Industri, der har været i kontakt med flere virksomheder, som importerer mundbind.

Mundbind er blevet særdeles eftertragtede, efter at Sundhedsstyrelsen fredag kom med anbefalingen om at bære dem i den offentlige transport i myldretiden.

Hvis man eksempelvis håber på at få fat i et på hjemmesiden webapoteket.dk, bliver man skuffet. Her er der nemlig allerede udsolgt. Flere fysiske apoteker har de seneste dage meldt om det samme.

Samtidig har den kæmpe efterspørgsel betydet, at priserne på de mest populære mundbind er steget markant i løbet af den seneste måned. Det viser en analyse fra PriceRunner, der følger priserne på produkter hos forskellige forhandlere.

Men inden for få dage vil der komme friske forsyninger til Danmark, lyder det fra Lars Frelle-Petersen fra Dansk Industri.

- Importørerne af mundbind, særligt fra Kina, har afgivet bestillinger i løbet af fredagen og i weekenden, og vi har været i kontakt med dem.

- Dermed forventer de, at de i løbet af denne uge vil kunne have rigtig mange mundbind i landet, som så også vil kunne komme ud i butikkerne, så den almindelige dansker vil kunne få fat i dem, siger han.

Også Danmarks Apotekerforening mener, at der er mundbind nok til alle.

- Apotekerne får dagligt nye leverancer, og vores grossister har lagt ekstra store ordrer på mundbind hos leverandørerne. De er fortrøstningsfulde, når det gælder om at følge med den nuværende efterspørgsel, sagde Jeanette Juul Rasmussen, næstformand for Danmarks Apotekerforening, søndag til Ekstra Bladet.

Mandag og tirsdag kan der i visse butikker imidlertid stadig godt være mangel på mundbind, vurderer Lars Frelle-Petersen.

- Men jeg tror helt klart, at vi i løbet af ugen vil se, at rigtig mange butikker vil have mundbind, for så har grossisterne fået dem hjem og er i stand til at levere dem ud til butikkerne.

De danske leverandører også meget opmærksomme på at levere til markedet herhjemme, oplyser han.

Sundhedsstyrelsen anbefaler at bære mundbind i den offentlige transport, hvis det ikke er muligt at holde den anbefalede afstand på minimum en meter.