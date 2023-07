Massiv fiskedød ved Flensborg Fjord

Der er formentlig ledt et giftigt stof ud i en å ved Gelting Bugt i det nordlige Tyskland. Sagen er politianmeldt

Området ved Gelting Bugt er et sandt hotspot for ynglende havørreder.

Pludselig er det dog blevet alt andet et gæstfrit og roligt åndehul, hvor fiskene kan formere sig.

Bugten, som ligger ud fra Flensborg Fjord i det dansk-tyske grænseland, er nemlig blevet ramt af alvorlig fiskedød.

Det skriver JydskeVestkysten på baggrund af en pressemeddelelse af det slesvig-holstenske fiskeriforbund.

Politianmeldt

Den massive fiskedød har nærmere bestemt fundet sted ved udmundingen af åen Lippingau og skyldes formentlig et udslip af giftigt stof.

'De første iagttagelser tyder på, at store dele af åen er død,' oplyser fiskeriforbundet, der bestemt ikke ser let på sagen, som de derfor har valgt at melde til politiet samt flere miljøorganisationer.

Ørrederne søger typisk op i vandløbet i løbet af efteråret for at lægge æg.

De små ørreder bliver herefter i åen i et par år, inden de forlader det rolige vand til fordel for Østersøen, skriver JydskeVestkysten.