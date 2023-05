Massiv kø efter harmonikasammenstød

Du skal væbne dig med tålmodighed, hvis du skal mod Aalborg fra Hobro.

Et uheld mellem Støvring N og Svenstrup skaber lige nu massiv kø på strækningen.

Det fremgår af Vejdirektoratets Trafikkort.

De anslår en forlænget rejsetid på op mod 40 minutter.

Vagtchef hos Nordjyllands Politi Lau Larsen fortæller til Ekstra Bladet, at der er tale om et harmonikasammenstød med 5-6 biler.

- Der er ingen alvorlig tilskadekomst, men der er fuldstændig spærret i nordgående retning, siger han.

Han oplyser dog, at de regner med at åbne op om ti minutter. De arbejder på højtryk for at fjerne bilerne.

Nordjyllands Politi fik anmeldelsen 16.36.

Ekstra Bladet følger sagen ...