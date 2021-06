Massiv kritik af hjemmepleje: - Det er grotesk

Stressede medarbejdere og dårligt arbejdsmiljø som konsekvens af manglende hænder. Sådan er situationen i hjemmeplejen i mange danske kommuner landet over.

Det erkender Kommunernes Landsforening, KL, over for Ekstra Bladet.

'Der er ingen tvivl om, at kommunerne har en stor udfordring med at skaffe og ansætte kvalificeret personale til ældreplejen. Flere og flere ældre har brug for hjælp, og deres behov bliver også mere og mere komplicerede.'

'Det er et problem, vi som samfund er nødt til at løse i fællesskab, hvis vi vil sikre, at vores ældste medborgere får en tryg og værdig alderdom', skriver formand for KL's sundheds- og ældreudvalg i et skriftligt svar.

Albertslund Kommune er ingen undtagelse. Her vælter kritikken ned over hjemmeplejen. Dansk Sygepleje Råd melder om spidsbelastning og stort arbejdspres blandt sygeplejerskerne. Samtidig anklages ledelsen for at være dårlige til at kommunikere. Nu vil politiker til bunds i sagen.

Ekstra Bladet kunne for nylig skrive om Kenneth Paulmann, der havde en oplevelse af svigt og misrøgt fra hjemmeplejen i Albertslund Kommune i forbindelse med plejen af hans kræftsyge mor, der nu er afgået ved døden.

Artiklen fortsætter under billedet ...

- Jeg føler, at de har svigtet hende i den tid, hvor hun har haft allermest brug for hjælp. Jeg og mine søskende har ikke kunnet være min mors børn, fordi vi har måtte sloges for, at hun kunne få en værdig behandling, siger Kenneth Paulmann til Ekstra Bladet. Privatfoto

Efterfølgende har flere både nuværende og tidligere ansatte i kommunens hjemmepleje kontaktet Ekstra Bladet. De beskriver alle et dårligt arbejdsmiljø med dårlig ledelse, som har betydet, at mange ansatte har sagt op.

Som konsekvens må kommunen bruge mange penge på at hyre vikarer. Den udlægning bakkes op af Tina Bodholdt Nielsen (DF), der sidder i Social- og Sundhedsudvalget i Albertslund Kommune.

- Allerede i november så jeg tal på hvor mange forskellige ansatte fra hjemmeplejen, borgerne møder. Det er helt grotesk mange. Nogle borgere møder over 100 forskellige ansigter på et år. Det er ikke omsorg, og det vil vi ikke finde os i, siger Tina Nielsen til Ekstra Bladet.

Tina Nielsen, der både sidder i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget, beretter om, at kommunen også har haft stor udskiftning af lederstaben både på sundheds- og familieområdet. Det er en problematik, der fylder i kommunen.

- Man er godt klar over, at det ikke er så godt, siger hun.

Alligevel var hun chokeret over at læse Ekstra Bladets artikel om den kræftsyge kvinde, der blev svigtet af hjemmeplejen.

- Alle andre steder vil man lære af den fejl. Vi fik et svar fra forvaltningen om, at de lagde sig fladt ned, og der var sket en fejl. Men vi har altså en borger, der er afgået ved døden. Det er så forfærdeligt, siger Tina Nielsen.

DSR: Der er problemer

I hovedstadskredsen hos Danske Sygeplejeråd (DSR) er man klar over, at der er problemer i hjemmeplejen i Albertslund Kommune.

I et skriftligt svar til Ekstra Bladet, skriver kredsnæstformand i DSR Kreds Hovedstaden, Signel Hagel Andersen, således:

'Vi er bekendt med, at der gennem længere tid har været problemer med spidsbelastning og arbejdspres for sygeplejerskerne og mange vælger at sige op. Vi ser med bekymring på de konsekvenser, det får for borgere i Albertslund kommune, der har brug for hjemmesygepleje.'

'Derfor har vi flere gange henvendt os til den ansvarlige ledelse i hjemmesygeplejen i Albertslund. Men det har været svært at komme i dialog med dem, skriver Signe Hagel Andersen i en mail.

Problem i hele landet

Ifølge Signe Hagel Andersen begrænser problemerne sig dog ikke til kommunen på den københavnske vestegn.

- Der er rigtig mange kommuner i Region Hovedstaden, som mangler sygeplejersker, så de har svært ved at få dagligdagen til at hænge sammen. Andre kommuner har de sygeplejersker, de er normeret til, men oplever alligevel, at de er få for til de mange opgaver, de har, siger hun og fortsætter:

- Jeg har en oplevelse af, at det er i hele landet, at man mangler sygeplejersker. Jeg kan høre fra de andre kredse, at det er et problem, at man mangler sygeplejersker. Der er simpelthen ikke nok. Kommunerne har rigtig svært ved at rekruttere og fastholde medarbejdere. Når de slår stillinger op, er der nul eller få ansøgere.

Ifølge Signe Hagel Andersen skyldes det primært arbejdspresset i branchen.

- Det siger noget om det arbejdspres, de oplever derude. Man har som sygeplejerske fået flere opgaver fra hospitalerne og kommunerne. Borgerne har meget komplicerede forløb, og det er svært. Mange sygeplejersker har ikke de nødvendige redskaber, fordi der ikke er de nødvendige ressourcer. Så bliver presset for stort, og så finder de et andet arbejde.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kræver undersøgelse

Tina Nielsen (DF) er dybt bekymret over sygeplejerskernes dårlige arbejdsforhold og den manglende dialog fra ledelsen i Albertslund Kommune.

Hun undrer sig over, at hun ikke er blevet informeret om de konkrete problemstillinger tidligere og ser medarbejderens tavshed som et tegn på, at de ansatte ikke tør at ytre sig frit, når der er tale om kritik.

- Jeg har på næste møde tænkt mig at insistere på, at vi får lavet en undersøgelse af arbejdsforholdene for personalet. Hvis den skal være anonym, så må vi gøre det. Det er dybt foruroligende, at der ikke er nogen dialog. Lad os nu være ærlige og kalde en spade for en spade.

Spørgsmålet er, om vi kan tale frit som medarbejdere i Albertslund Kommune. Borgmesteren har sagt, at der meget højt til loftet i Albertslund Kommune, og at folk kan tale fuldstændig frit. Der hører vi nu noget andet, og det gør mig sindssygt ondt, siger Tina Nielsen.

Tirsdag aften er der et ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune om et helt andet emne, men allerede her vil Tina Nielsen tage problemstillingen op.

- Man skal ikke være ansat i Albertslund Kommune og være bange for at sige noget som helst.. Det er fuldstændig uhørt, siger Tina Nielsen.

Hun nævner til Ekstra Bladet også, at kommunen har kæmpet med en MeToo-sag, og at der angiveligt er tegn på, at der er et problem med arbejdsklimaet med kommunen, som hun kalder sit 'hjertebarn'.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Borgmester: Problemerne bliver løst