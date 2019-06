Massiv regn lige nu: Skybrud kan ramme senere

Selvom der er kommet masser af regn flere steder i landet i de tidlige morgentimer, og det stadig regner kraftigt enkelte steder, så blev det ikke lige så slemt som frygtet.

Det oplyser DMI tirsdag morgen, efter man i aftes varslede voldsomt vejr flere steder i landet.

- Pt. har vi område, der ligger over Bornholm, og så har vi et mindre område over Stevns og Køge Bugt, det kommer til at strejfe den østligste del af København og Amager, siger vagthavende meteorolog ved DMI Erik Hansen til Ekstra Bladet.

Her regner det massivt - men formentlig ikke nok til at karakterisere det som skybrud.

- Der er mange, der har fået meget regn, men jeg tror ikke, at der er nogen, som har fået skybrud. Det blev lidt mindre intenst end vores prognoser sagde tidligere.

Skybrud i aften

Allerede i aften og i nat kan det voldsomme vejr dog tage revanche.

- Dagen bliver med en masse skyer i Jylland - i eftermiddag og i aften kan de blive godt kraftige, men vi skal nok helt frem til i aften og i nat, før vi nærmer vi os noget, der skal varsles for.

Det bliver dog ikke nødvendigvis lige slemt i hele landet.

- Det bliver nok i mindre grad det nordjyske og i mere grad Sjælland og Bornholm, der kommer til at blive ramt af det nye område, der kommer op sydfra. Ligesom i nat vil der dog være usikkerhed omkring det. Om sommeren kan det være utrolig svært at forudsige, siger Erik Hansen.