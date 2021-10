Massiv 'rejsning' under Facebook-nedbrud

Det var ikke kun de danske medier, der oplevede et ordentligt spring i trafikken, da Facebook, Instagram og Whatsapp gik i sort mandag 4. oktober.

Trangen efter sociale medier skulle vise sig at blive til en trang til noget helt andet.

Pornohjemmesiden Pornhub oplevede nemlig en massiv 'rejsning' på 10,5 procent.

Det skriver Pornhub i en pressemeddelelse.

Blot én time

Og der skulle ikke gå lang tid, før folkets skiftende lyster viste sig i statistikkerne.

På cirka samme tid, som de sociale medier gik ned, begyndte tallene at stige hos Pornhub, og blot efter lidt over én time ramte trafikken et maks. på 10,5 procent over normalen.

Det svarer til mere end en halv million yderligere brugere, for hver time de sociale medier var nede.

I takt med at Facebook, Instagram og Whatsapp vendte tilbage fra mørket, begyndte pornoforbruget lige så stille at vende tilbage til normalen igen.

På verdensplan steg pornforbruget gevaldigt i de seks timer, hvor Facebook var nede. Foto: Pornhub

Medierne eksploderede

Der var dog en større interesse i at læse nyheder end i at se porno.

De danske nyhedsmedier oplevede nemlig en endnu større stigning i trafikken, hvilket resulterede i 19 procent flere besøg og 40 procent flere sidevisninger fra smartphones.

I alt blev det til 5.500.000 flere sidevisninger på tværs af de danske medier.

Det skriver Danske Medier i en pressemeddelelse.