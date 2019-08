Massive forsinkelser i stor europæisk lufthavn

Opdateret klokken 22.19: En fejl, der resulterede i, at mange fly ikke kunne lette fra Schiphol-lufthavnen ved Amsterdam, er blevet løst. På grund af fejlen er der fortsat forsinkelser, skriver lufthavnen på Twitter.

Den store Schiphol-lufthavn ved den hollandske hovedstad, Amsterdam, døjer fredag aften for anden gang på to uger med store forsinkelser. Ligesom sidst kan mange fly ikke lette, da det ikke lader sig gøre at fylde brændstof på flyene.

En talsmand for lufthavnen siger til den hollandske statsradiofoni, NOS, at det ikke umiddelbart er til at sætte tal på, hvor mange afgange og passagerer, der er berørt af problemet.

Det er heller ikke klart, hvornår problemet kan være løst.

Det lyder umiddelbart som en gentagelse af problemerne 24. juli, hvor op mod 30.000 passagerer strandede i lufthavnen. Også dengang blev det forklaret med problemer med lufthavnens brændstofsystem, der omfatter et stort ledningsnet i lufthavnen.

Ifølge NOS bliver systemet drevet i fællesskab af luftfartsselskabet Air France-KLM og olieselskaberne Shell, BP, Esso, Q8, Statoil, Texaco og Total.

Opdateres ...