Massive køer i Rusland: Snart er det helt slut

Det er ikke kun herhjemme, at H&M er et yndet sted at shoppe tøj.

Det er det øjensynligt også i Rusland. Billeder fra en af den svenske kædes butikker i hovedstaden Moskva viser således folk stimle sammen i lange køer for at komme ind og få fingrene i nye klæder, før det er for sent.

H&M lukkede nemlig sine aktiviteter i Rusland, da landet invaderede Ukraine i februar 2022. Nu åbner de for en kort tid igen, hvilket får russere til at strømme til.

Foto: Maxim Shemetov/Ritzau Scanpix

Køber hvad der er

Siden 2. marts har H&M ikke haft noget salg i Rusland. Denne uge har man så ifølge britiske The Guardian åbnet igen for en stund, mens lagrene bliver tømt.

Og det skal de nok blive, hvis man skal tro de ventende kunder, som tidligere i denne uge stod i kø foran H&M's butik i Aviapark Shopping Center i Moskva.

- De lukker jo. Det er derfor, at vi står her nu, så jeg skal bare ind og købe, hvad end der er tilbage, siger en kunde ved navn Irina.

- Desværre er grunden til, at alt dette sker forfærdelig. Alt andet er meningsløst, lyder det videre fra veninden Ekaterina.

Hennes & Mauritz planlægger at holde butikkerne åbne 'i et begrænset tidsrum, indtil størstedelen af det resterende lager er blevet solgt'.

Helt slut

Den svenske tøjgigant vil herefter trække sig helt fra det russiske marked. Sådan lød det i marts fra Helena Helmersson, administrerende direktør i H&M:

- Efter nøje overvejelse ser vi det ikke som muligt at fortsætte vores forretning i Rusland grundet den øjeblikkelige situation. Vi er meget kede af den påvirkning, det vil have på vores kolleger, og vi er meget taknemmelige for deres hårde arbejde og dedikation.

- Derudover vil vi gerne takke vores kunder for deres støtte gennem årene.

H&M har haft forretning i Rusland siden 2009.

BBC har tidligere skrevet, at det russiske marked er H&M's sjettestørste, og at det udgør omkring fire procent af modevirksomhedens samlede omsætning.

I H&M's regnskab for 2020 fremgik det, at virksomheden havde mere end 150 butikker i Rusland.