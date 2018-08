Massive protester mod motorcykelløb på dansk ø

Hvinende dæk og lemlæstede motorcyklister side om side med friske Samsø-kartofler og økologiske grønne ærter.

Her er kæden vist faldet af, tænker du, men nej. Både high-speed roadracing og det grønne image på Kattegat-øen ligger inden for skiven, hvis man spørger folkene bag Isle of Samsoe - et forsøg på at omplante det traditionsrige, men også blodige motorcykelløb på den britiske ø, Isle of Man, til Samsø.

- Vi tror på, at der kan laves en dansk udgave af Isle of Man med højere sikkerhed både for kørere og publikum, forsikrer idémanden, Gorm Reedtz, velvidende at netop ulykker og dødsfald kan udløse negativ omtale.

Sikkerheden er lagt i hænderne på Aarhus Motor Klub, der vil flytte sten, træer og andre forhindringer samt udlægge 500 store og små halmballer. Der vil være politi, hjemmeværn og redning på stedet.

I tilfælde af alvorlig ulykke bliver løbet suspenderet - modsat på Isle of Man, hvor løbet fortsætter.

Visionen består af en 8,5 km lang rute på småvejene midt på øen med start og mål ved rockhotellet i Brundby. Med 250-300 km/t skal racermaskinerne piske gennem tre-fire landsbyer og hovedbyen Tranebjerg inden målstregen.

Løbet varer en uge

På Isle of Man har der siden det første løb i 1907 været tradition for mindst et par dødsulykker hvert år. Rekorden er ni dræbte, men uanset hvor død en kører er, må han vente med at blive kørt væk, til dagens etape er slut.

Eventen midt i Kattegat skal finde sted om et år og vare en uge med fire dages træning og tre løbsdage. Imens vil hele ruten være spærret af både i by og på land for de 3.700 øboere.

Folkene bag Isle of Samsoe bedyrer, at den danske udgave bliver langt mindre blodig og dramatisk end originalen. Men spørger man samsingerne, taler de om 'dødsløbet' som en pestilens langt, langt uden for skiven.

Tåbelig idé

- Det er en tåbelig idé. Dybt åndssvag og helt udelukket, siger for eksempel cykelsmed Morten Nielsen fra Tranebjerg.

- Hvis de tror, de skal spærre min forretning af bare for at ræse forbi med 300 km/t, kan de glemme det. Hvad skal vi dog bruge sådan en idiotisk begivenhed til her på øen. Samsøs særkende er netop fred og ro og et grønt image, siger Morten Nielsen.

- Jeg kan tælle på én hånd, hvem der synes om det. Alle andre er enige med mig, siger Morten Nielsen.

Øens image på spil

Hans holdning deles af galleriejer Birgit Rothmann fra Haarmark. Hun har i flere debatindlæg i den lokale Samsø-Posten taget kraftigt afstand fra arrangementet. I hendes optik strider det mod alt, som Samsø står for.

- Øens image og renommé er sat på højkant, hvis det bliver til noget. Det bliver en katastrofe, der kan ødelægge Samsøs gode navn og image som den bæredygtige og grønne ø.

- På Samsø kan man knapt køre 60 km/t, fordi der pludselig kan komme et rådyr på tværs af vejen. Det er livsfarligt, hvis nogen kommer med 2-300 km/t, siger Birgit Rothmann.

- Jeg håber, man fra kommunens side udviser høflighed over for arrangørerne og så afslutter sagen med et høfligt nej, lyder det fra Birgit Rothmann.

Ekstra Bladets reportere har gennemkørt den bakkede rute tre gange. Der er mange teknisk krævende sving og et utal af steder, hvor mc-racerne slipper asfalten. Men det er også meningen, for deltagerne er nogle af verdens bedste og hurtigste på to hjul. De ejer ikke frygt.

Skeptisk byråd

Siden sagen for et år siden officielt blev forelagt Samsø Kommune som idéoplæg, er holdningen på rådhuset gået fra imødekommenhed til skepsis. Og senest har kommunen skærpet en række krav til sikkerhed og infrastruktur for øens indbyggere under den ugelange begivenhed.

- Jeg har ikke noget imod nye tiltag på øen. Vi skal ikke sige nej til alt, men være åbne. Og der deltager faktisk også el-drevne motorcykler, siger borgmester Marcel Meijer (S).

- Når det så er sagt, er der gået et år år uden vi har fået et helt konkret billede fra arrangørerne. Vi har stillet en lang række specifikke spørgsmål om alt fra banesikkerhed til lokal transport, toiletforhold, overnatning og de lokale beboeres mulighed for at krydse banen og opretholde en hverdag under løbet.

- Vi mangler stadig svarene og har nu givet arrangørerne en ultimativ frist til 1. oktober, siger Marcel Meijer.

Samsø er oplagt

Skaberen af Isle of Samsoe, bilmanden Gorm Reedtz fra Vejle, fik ideen på Isle of Man for et par år siden.

- Samsø er et oplagt sted at lægge et dansk motorcykelrace på veje i det åbne landskab, og jeg tror ikke, øens grønne ry kommer til at lide skade. Tværtimod er motorcyklere jo langt mindre forurenende end biler, siger han.

- Jeg har netop i dag (onsdag, red.) haft møde med Østjyllands Politi og redningsberedskabet, som siger god for sikkerheden. Så vi skal også nok komme i mål med alle de andre detaljer inden 1. oktober, siger en optimistisk Gorm Reedtz.

- Desuden har vi aftalt med øens landbrugere og restauratører, at alle måltider i vores regi bliver fremstillet af lokale, økologiske råvarer - både grøntsager og kød.

- På Isle of Man tæller man hvert år de døde. Kommer I også til det?

- Lige på det punkt kan man ikke sammenligne. Vores sikkerhedsniveau vil være betydeligt højere. Den galskab, man oplever på Isle of Man, vil ikke blive tilladt på Samsø, siger Gorm Reedtz.

***

Blodigt væddeløb

Med 111 år på bagen er Isle of Man-løbet på øen mellem Irland og England et legendarisk ræs for mc-fans med hang til de største og hurtigste motorcykler.

Et broget felt af matører og professionelle bliver sendt afsted med korte intervaller. Der bliver kørt med topfart, og med håndtaget i bund koster det stort set hvert år menneskeliv.

Uanfægtet heraf fortsætter løbet. Hvis de dræbte ikke kan bjærges straks, må de vente til efter løbet.