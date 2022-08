Mastodonter i priskrig

I slutningen af juli rykkede Byggmax ind i Vejle, hvor deres første danske butik tilbyder de danske kunder 10.000 kvadratmeter at boltre sig på.

Og byggemarkedskædens danske indtog kan bringe en priskrig med sig.

Det skriver Børsen.

Byggmax vil nemlig lokke danske kunder med lave priser, fortæller Byggmax' landechef, Mikael Bengtsson, til Børsen.

- Det er ganske enkelt. Vi scanner markedet hele tiden og kigger på priser, så vi ved, hvor vi skal ligge. Vi er gode til at have lave priser. Det er en tilgang, vi har kørt med i 30 år, og det er vores mål at fortsætte med det i Danmark.

- Vi får flere kunder, fordi vi har en lav pris. Det betyder, at kunderne kommer til os i lavkonjunktur og fortsætter med at handle hos os under højkonjunktur, fortæller Mikael Bengtsson til Børsen.

Byggmax er dog ikke alene om at tilbyde danskerne billige priser.

Annonce:

Mads Jørgensen, der er adm. direktør i Bauhaus Danmark, fortæller til Børsens, at de er klar til at prismatche.

- De kan ikke noget, der ikke eksisterer i forvejen, så i kampen om at erobre markedsandele kommer pris til at fylde rigtig meget. Vi kommer ikke til at give dem plads til at løbe med de bedste priser, og vi matcher også de laveste priser og overvåger markedet, siger Mads Jørgensen, adm. direktør i Bauhaus Danmark til Børsen.

En lignende udmelding kommer fra Erling Daell, der er majoritetsejer og formand i Harald Nyborg, der ejer Jem og Fix.

Han fortæller til Børsen, at de også eksisterer ved at tilbyde lave priser til danskerne, og at de er klar på at reagere, hvis Bygmaxx sænker priserne.

Begge konkurrenter fortæller, at Byggmax danske indtog kan betyde, at der kommer en priskrig, skriver Børsen.

Byggmax råder over 170 butikker i Norden, og virksomheden har da også allerede opkøbt to danske konkurrenter, nemlig det danske Bygmax og Næstved Lavspristræ.

Annonce:

Den børsnoterede, svenske virksomhed oplyser, at de forventer at have 25 butikker i Danmark inden 2025.