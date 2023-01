Matador-skuespillere hylder Lise Nørgaard: Aldrig gammel i sit sind

Flere af de skuespillere, der medvirkede i tv-succesen 'Matador', har reageret, efter at seriens forfatter, Lise Nørgaard, søndag døde i en alder af 105 år.

En af dem er Malene Schwartz, der spillede en af seriens helt store roller som Maude Varnæs, hustru til Hans Christian Varnæs, som var bankdirektør i Korsbæk Bank.

- Lise var en nær ven af mig og min mand Paul Hammerich. Hun og jeg korresponderede ofte, og jeg har mange gange haft den store glæde at spise frokost med hende på forskellige restauranter, sidst på Café Victor.

- Lise blev aldrig gammel i sit sind. Derfor var hun altid en glæde og fornøjelse at være sammen med. Jeg vil savne hende, skriver Malene Schwartz til Ritzau.

Ghita Nørby, der spillede en anden af 'Matadors' absolutte hovedroller som Ingeborg Skjern, fremhæver Lise Nørgaard for humor og intelligens.

Annonce:

- Hun havde et menneskeligt mod til at mene, hvad hun mente, og så var hun også en meget, meget klog journalist og skrev nogle vidunderlige bøger, som jeg har læst.

- Jeg beundrede hende, og det vil jeg blive ved med, så længe jeg lever, siger Ghita Nørby til Politiken.

Også Per Pallesen, der spillede rollen som tjener Severin Boldt på Jernbane Restauranten, har gode minder om Lise Nørgaard.

Han så hende senest til en middag.

- Hun var still going strong, siger Per Pallesen til TV 2 Nord.

- Klokken halv tolv, hvor vi andre var ved at segne af træthed, bad Lise om sort kaffe og var ikke til at banke hjem, siger han.

På Dyrehavsbakken i Klampenborg blev der i 2015 oprettet en by kaldet 'Korsbæk på Bakken'.

Her ligger gader og stræder, der er omkranset af bygninger og facader, som er taget fra 'Matador'. Også med indvendigt interiør, herunder Jernbane Restauranten og Postgaarden.

- Der er få, der har givet så meget, som Lise Nørgaard. En dag som i dag føles ord fattige.

Annonce:

- Danmark har mistet en stor person. Lise Nørgaard har i sit 105-årige liv gjort generation efter generation klogere og rigere på store oplevelser, lyder det i en meddelelse på 'Korsbæk på Bakkens' Facebook-side.