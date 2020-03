Matas genåbner 50 butikker

Fra fredag morgen kan du igen handle i Matas' centerbutikker, når 50 af genåbner.

Butikkerne har siden onsdag holdt lukket, da der var usikkerhed omkring, hvorvidt de måtte holde åbent.

Myndighederne kunne torsdag morgen bekræfte, at Matas kunne åbne centerbutikkerne op igen, da de hører under samfundsnødvendige butikker.

- Vi sælger håndkøbsmedicin, hygiejneprodukter og håndsprit. Alt det, som danskerne har brug for til at beskytte sig lige nu og begrænse smitte, siger den administrerende direktør i Matas, Gregers Wedell-Wedellsborg, til Ekstra Bladet

Ved at genåbne butikkerne vil det aflaste noget af det tryk, som danske supermarkeder oplever i disse dage, mener Gregers Wedell-Wedellsborg.

- Vi bidrager til, at danskerne ikke står fuldstændig klumpet sammen i supermarkederne ved, at der nu er mere areal, de kan sprede sig på.

Medarbejdere har afgørende rolle

Flere søger gode råd i coronatiderne, når de handler i Matas' butikker.

- Der kommer rigtig mange ældre kunder i butikkerne lige nu, som ikke er trygge ved at handle på nettet. De beder os om råd i forhold til corona, så vores medarbejdere har en vigtig rolle i at informere kunderne, lyder det fra den administrerende direktør.

Derfor bliver medarbejderne i Matas' butikker hele tiden informeret om sundhedsmyndighedernes anbefalinger gennem en medarbejderapp. Det sker for at sikre, at de er klædt på til at hjælpe kunderne og overholde krav til butikken.

Skærpede krav

Da butikkerne åbnede op igen fredag morgen var det med en række skærpede krav fra myndighederne for at undgå smittespredning i butikkerne.

- Vi har skruet op for al rengøring, fjernet testere af produkter og sat håndsprit op til kunderne. Vi skilter i butikkerne og har sat diskretionslinjer op, så vi hjælper kunderne med at holde afstand, fortæller Gregers Wedell-Wedellsborg.

Butikken er flere gange i kontakt med myndighederne for at være opdateret på nye krav og retningslinjer til butikkerne.