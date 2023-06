Matas i vildt opkøb: Koster 1,3 milliarder

1,3 milliarder.

Så meget har Matas smidt efter et førende svensk selskab inden for skønhedsprodukter, og det betyder, at det danske selskab nu overtager 100 procent af selskabet.

Det drejer sig Axel Johnson AB, der sælger Kicks til Matas. Det oplyser den danske skønhedsgigant i en pressemeddelelse torsdag morgen.

Kosmetikkæden Kicks blev grundlagt i 1991 og blev en del af Axel Johnson i 2002.

'Det perfekte match'

I starten af 2023 blev Kicks og Skincity fusioneret ind i Kicks Group med en samlet omsætning på 4,5 milliarder svenske kroner i 2022, hvoraf næsten en tredjedel kom fra onlinesalg og resten fra de 230 fysiske butikker.

- Jeg er meget glad for at byde velkommen til Kicks Groups dygtige medarbejdere. Sammen bliver vi Nordens største aktør til gavn for både vores kunder, kolleger og aktionærer, fortæller administrerende direktør for Axel Johnson Mia Brunell Livsfor i pressemeddelelsen.

Matas er Danmarks førende skønhedsaktør med 260 butikker i Danmark og Færøerne. Matas har mere end 2.000 medarbejdere og en omsætning på 4,5 milliarder danske kroner.

Matas' administrerende direktør, Gregers Wedell-Wedellsborg, kalder handlen for det perfekte match.

'Sammen bliver vi Nordens største aktør til gavn for både vores kunder, kolleger og aktionærer,' lyder det.