Matas tilbagekalder flere solprodukter

Produkterne er solgt via Matas.dk eller i en af Matas’ 260 butikker.

Ændringen af produkternes konsistens medfører blandt andet en tilstopning af spray-dysen. Det kan potentielt betyde, at produkterne ikke til fulde yder den lovede beskyttelse mod solen.

‘Vi beklager meget de gener, produktfejlen kan medføre. De produkter, vi sælger i Matas, lever op til alle lovens krav og er gennemtestede og godkendt inden vi sætter varerne til salg. Når vi står i en situation som denne, hvor der er opstået en fejl hos producenten, vælger vi at agere ud fra et forsigtighedsprincip og trækker produkterne tilbage,’ siger kommunikationschef Klaus Fridorf i en pressemedelse.

Producenten af Matas Striberne og Matas Natur har sendt de fem produkter til yderligere tests på laboratorier i Spanien og Tyskland, men grundet sommerferie forventes svaret først midt/ultimo august.

Matas har stoppet salget af produkterne og skrevet til de kunder, som er medlem af Club Matas, samt de kunder, der har handlet via Matas.dk.

Har man købt et af følgende produkter, kan man returnere det i en af Matas’ 260 butikker. Her har man mulighed for ombytning til andre solprodukter eller refundering af pengene.

