Mathias og familien er fanget i bolighelvede: Svigtet af tilstandsrapport

På indflytningsdagen i det nye hjem begyndte vandet at dryppe fra loftet - næsten et år senere er familiens fremtid stadig i hænderne på et forsikringsselskab

Det skulle have været en glædens dag.

Familien havde netop revet teltpløkkerne op, solgt hjemmet i København og købt drømmehuset på Bornholm.

Men glæden varede kort. Familien Ipsen havde knap flyttet sofaen på plads, før det begyndte et dryppe ned med vand fra loftet ned i stuen. Det blev startskuddet til et månedlangt bolighelvede.

Da familien i januar fik slået hul på huset, viste det sig hurtigt, at konstruktionerne flere steder var pilrådne. Foto: Pelle Rink

Lyden sidder fast

28. september 2022 flyttede Mathias Ipsen og familien ind i et - ved første øjekast - både flot og idyllisk hus på landet nordøst for Rønne. Nogle få timer senere havde han forsikringsselskabet i røret.

- Vi har hentet vores helt nye sofa samme dag om morgen i møbelforretningen. Vi sætter den ind i stuen, hvor vi vil have den imprægneret. Derfor har vi lagt plastik ud på gulvet.

- Pludselig hører vi, at der drypper vand på plastiken. Den lyd sidder stadig fast i mit hoved, og derfra begyndte mareridtet, indleder Mathias Ipsen til Ekstra Bladet.

Med en stort set anmærkelsesfri tilstandsrapport i hånden var familien noget overraskede over, at der kunne komme vand fra loftet.

Ikke et godt tegn

Heldigvis havde familien tegnet en ejerskifteforsikring. Men det skulle vise sig også at blive en kamp for Mathias Ipsen.

- Hver gang skal der jo ti opkald til, før de rykker på noget, og så sender de bare en mand ud uden den nødvendige håndværksmæssige indsigt, lyder det skuffet fra familiefaren.

Efter et par måneder går Dansk Boligforsikring, hvor Mathias har tegnet sin ejerskifteforsikring, med til at udbedre de på daværende tidspunkt synlige skader.

- Men allerede her ved vi jo, at det bliver meget værre, når vi først går i gang med at udbedre skaderne. Når vandet drypper ned fra loftet, er det ikke et godt tegn, tilføjer Mathias Ipsen.

Skaderne er så omfattende, at Mathias Ipsen ikke tror på, at de nogensinde kommer til at kunne flytte ind i 'drømmehuset'. Foto: Pelle Rink

Opslidende forløb

Og det skulle han få ret i. Så snart tag og vægge var pillet ned i midten af januar, kunne familien til sin rædsel konstatere, at vandskaderne var enorme i store dele af bygningen.

Det betød nye opkald til forsikringen, nye besigtigelser og nye udredninger og sagsbehandlere i sagen - alt sammen i et tempo, der får en død man til at se hurtig ud i sine bevægelser, lyder det fra Mathias ipsen.

I juni sker der så endelig et gennembrud i det opslidende forløb. Familien bringer virksomheden Steenberg Tegnestue på banen, som efter lidt tovtrækkeri med Dansk Boligforsikring sættes i spidsen for at udforme en rapport om skaderne på huset.

Flere forhold

Den rapport lander på bordet 11. juli hos forsikringen og nogle uger senere hos familien. Heri lyder det utvetydigt i konklusionen:

'Der er konstateret flere forhold, som ikke er håndværksmæssigt og byggeteknisk korrekt udført'.

Siden da har Mathias Ipsen med dyb uro i maven ventet svar på, hvad Dansk Boligforsikring har tænkt sig at gøre i sagen. På at får svar på familiens fremtid.

Mathias Ipsen bor nu i en campingvogn med sin kone og deres to børn. Foto: Pelle Rink

Grædende i seng

I dag bor den lille familie på fire nemlig i en campingvogn, som står på grunden, efter en genhusningsaftale med forsikringsselskabet. Men det understreger bare behovet for en afklaring meget snart, så de kan lægge bolighelvedet bag sig, lyder det tydeligt berørt fra Mathias Ipsen:

- Vi er gået grædende i seng mange aftener, og vi har sænket vores succeskriterie til, at hvis vi går i seng som en familie på fire, så er det en god dag. Det er det, vi fortæller vores børn hver eneste dag, hvis de spørger, hvad der skal ske.

- Vi vil bare videre med vores liv, uddyber han håbefuldt.

Raser over tilstandsrapport

Fra både Dansk Boligforsikring og Mathias Ipsen lyder der samtidig sønderlemmende kritik af det selskab, som i tidernes morgen lavede den mangelfulde tilstandsrapport.

Begge parter føler sig i den grad før bag lyset af selskabet, forklarer de til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet er ligeledes i besiddelse af tilstandsrapporten, som er udarbejdet af virksomheden Domutech. Her er der slet ikke konstateret bare noget, der minder om de fejl, som den senere rapport fra Steenberg Tegnestue konkluderer, har været på boligen, da familien Ipsen overtog den.

'Ydervægge har enkelte mindre revner/afskalninger, f.eks. mod øst og vest', lyder det blandt andet som noget af det mest 'alvorlige' foruden de klassiske fuge- og klinkeproblemer ved bad, der ofte figurer i tilstandsrapporter på selv nyere huse.