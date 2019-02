Matros på ikonisk 'kyssebillede' er død

En sømand griber fat om livet på en kvinde midt på Times Square i New York og kysser hende passioneret. En fotograf fanger de to med sin kameralinse.

Billedet, der blev taget på Manhattan 14. august 1945, er siden blevet ikonisk og symboliserer slutningen på anden verdenskrig.

Manden på billedet, den amerikanske matros George Mendonsa, er søndag død få dage før sin 96 års fødselsdag.

Det bekræfter hans datter Sharon Molleur over for det amerikanske nyhedsmedie NBC.

Hvem var på billedet?

Billedet kom på forsiden af det kendte magasin Life Magazine og repræsenterede glæden og euforien blandt amerikanerne ved slutningen af anden verdenskrig.

Men i mange år var der ingen, der med sikkerhed vidste, hvem der var på billedet.

Manden bag billedet, Alfred Eisenstaedt, fik ikke navnene på de to personer, han netop have fotograferet. Mendonda påstod længe, at det var ham, der var på billedet, men det gjorde andre også.

Det var først, da to forfattere forsøgte at komme til bunds i sagen, at gåden blev løst. Ved hjælp af blandt andet ansigtsgenkendelses-teknologi kunne de i 2012 fastslå i bogen 'The Kissing Sailor: The Mystery Behind the Photo that Ended World War II', at George Mendonsa var manden på det ikoniske billede.

Kvinden blev i øvrigt identificeret til at være Greta Friedman, der døde for tre år siden i en alder af 92.

George Mendonsa kæmpede i mange år for anerkendelsen som manden på det ikoniske billede. Den anerkendelse kom i 2012 67 år efter billedet blev taget. Foto: MCT via Getty Images

George og Greta kendte ikke hinanden, da de kyssede hinanden, har de siden fortalt. I bogen fortæller Mendonsa, at han havde orlov, da krigen blev erklæret slut. I ren eufori fik han lyst til at kysse Greta, da deres veje krydsede den dag.

- Jeg så ham ikke komme, og før jeg vidste af det, sad jeg i hans skruestik, har Greta tidligere fortalt til CBS News i 2012.

Ingen af de to vidste, at det kys blev foreviget af en fotograf.

Greta har efterfølgende fortalt, at kysset ikke var værd at skrive hjem om, og de to endte da heller ikke deres dage sammen.

Mendonsa boede sammen med sin kone gennem 70 år, Rita, i en plejebolig på Rhode Island, da han døde.

