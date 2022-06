Max om ny abortlov - Vores bønner er blevet hørt

På gaden i Washington D.C. stødte abortmodstandere og aborttilhængere fredag sammen, da hundredvis var samlet for at demonstrere med Højesterets' beslutning om at afskaffe abort

WASHINGTON D.C. (Ekstra Bladet):

Med en megafon i hånden bevæger en ung mand sig rundt i menneskemængden foran USA's Højesteret i Washington D.C., hvor hundredvis af mennesker er samlet i solen for at demonstrere mod den historiske beslutning om at afskaffe retten til abort.

Mandens hår er tilbagestrøget, t-shirten drivvåd, og blikket er stift rettet på de fremmødte.

Han er kommet for at fortælle, at abort er en synd, og at demonstranterne snart skal få øjnene op for virkeligheden – hans virkelighed.

Der går ikke længe, før han er omringet af aborttilhængere, der råber tilbage, at han skal forsvinde. De puffer til ham og får ad omveje gelejdet ham væk fra forsamlingen. Men inden da når Caroline Gimmillaro at stille sig ind foran ham. Hun råber, at han ikke skal fortælle hende, hvordan hun skal leve sit liv, og at hendes abort er den bedste beslutning, hun har truffet.

Caroline Gimmillaro var ude at demonstrere. Foto: Ditte O. Lynge

- Abort er en fundamental menneskeret, og hvis jeg ikke havde fået en abort dengang, havde jeg ikke været i live i dag, fortæller hun efterfølgende til Ekstra Bladet.

Øjnene er våde, og hun stopper midt i talestrømmen, tydeligt påvirket af sammenstødet.

- Jeg græder ikke, fordi jeg er trist eller følelsesladet eller noget andet af det der sterotypiske kvinde-bullshit. Det er, fordi jeg er så vred. Beslutningen i dag får mig til at føle mig som en andenrangsborger, siger hun.

Hvorfor?

- I dag er jeg privilegeret – jeg kan rejse væk, hvis jeg skal have en abort, men det kunne jeg ikke dengang, da jeg var teenager og desperat efter at få én. I dag tør jeg godt at fortælle om det, men dengang var det kun min mor, der vidste noget. Jeg kendte mange som ham fyren dér, og de skulle for alt i verden ikke vide noget, siger Caroline Gimmillaro og peger på manden med megafonen.

Bønner er blevet hørt

Til slagsange og kampråb protesterer de fremmødte højlydt over Højesterets beslutning, men enkelte er også mødte op for at fejre nyheden.

- Jeg er kristen. Vores bønner er blevet hørt, og i dag er en rigtig god dag, fortæller Max Obeidin.

Han havde egentlig ikke planlagt at komme forbi. Det skete meget spontant, og derfor er skiltet med en reklame for den internationale anti-abortorganisation '40 Days for Life' også et, han hurtigt har fået stukket i hånden af en forbipasserende.

Men han er enig i budskabet, fortæller han, og denne dag er én, han har bedt til længe.

Fejrer dagen

Over 20 stater forventes inden længe at forbyde abort eller begrænse retten til abort, så det ikke længere er muligt at få foretaget én, selv hvis graviditeten skyldes voldtægt eller incest.

Max Obeidin er modstander af fri abort. Foto: Ditte O. Lynge

Og det glæder Max Obeidin.

- Det bliver en endnu bedre dag, når det bliver udbredt til resten af landet, siger han og smiler.

Flere forbipasserende stopper op for at fortælle ham, at hans holdninger er 'helt på månen'. Men det rører ham ikke det fjerneste, som han står der, så tæt på højesteretsbygningen som muligt:

- Der vil stadig være kvinder, som vil rejse til andre stater for at få foretaget aborter, og det er trist, men der er ingen tvivl om, at det kommer til at reducere antallet af aborter, og det er en god ting. Hvis kvinderne beslutter at gøre noget, der sætter deres liv på spil, så er det en dum beslutning fra deres side, siger Max Obeidin.

Han har ikke selv børn, men håber, at det sker en dag. Og skulle han få døtre, vil han altid opfordre dem til at vælge barnet over en abort – selv hvis gravidititeten er resultatet af en voldtægt.

- Jeg ville gøre alt for at sørge for, at vedkommende, der gjorde det mod hende, ville blive retsforfulgt. Men Gud har en mening med det barn, og derfor har det ret til at leve. Hvis faren er voldtægtsmand, har han ingen rettigheder til at se barnet, og han skal også betale børnepenge resten af livet, men jeg synes ikke, at barnet skal dø af den grund, siger Max Obeidin.

Begge sider var repræsenteret ved demonstrationen. Foto: Ditte O. Lynge

Velkommen til Gilead

'Til minde om de kvinder, der vil dø efter i dag', står der på et af mange bannere, som fylder pladsen.

'Velkommen til Gilead', er der skrevet på et andet skilt. Det er en direkte henvisning til det dystopiske samfund af samme navn i tv-serien 'The Handmaid's Tale', hvor kvinder ikke har ret til at bestemme over deres egne kroppe, og hvor en lille udvalgt gruppe mænd har magt over resten af befolkningen.

- I serien bliver kvinder ikke set som mennesker, men andenrangsborgere eller det, der er værre, og det er dér, vi er nået til med beslutningen i dag, fortæller 30-årige Troy Michyk, der sammen med Sara Myers og Eliza Miller har Gilead-skiltene med.

Sara Myers fortæller, at hendes hjerte sank, da hun hørte nyheden om abortafskaffelsen:

- I dag har amerikanske kvinder mistet deres rettigheder, og kvinder vil komme til at dø på grund af den her beslutning. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre andet end at stå her i dag. Jeg føler mig så magtesløs.

Selv forfatteren til 'The Handmaid's Tale', Margarat Atwood, har i en klumme skrevet, at virkeligheden overgår fantasien denne gang.

Under titlen 'Jeg opfandt Gilead. Højesteret har gjort det til virkelighed', skriver Atwood, at hun mange gange måtte lægge historien fra sig, da hun skrev sin bog, fordi plottet var for 'urealistisk'.

- Dumme mig, lyder det i dag.

I dag er Maryeth Oaks hår langt og sølvgråt, og dåbsattesten siger, at hun har rundet de 67 år. Men for næsten 50 år siden fik hun foretaget en abort, og det har hun ikke fortrudt. Foto: Ditte O. Lynge

Foto: Ditte O. Lynge

'Kvinder vil dø'

37-årige Chloe Asselin fra Washington D.C. har taget sin datter på tre år med til demonstrationen. Hun vil vise hende, at der er noget at kæmpe for – også selvom datteren stadig er alt for lille til at forstå det.

- Jeg ønsker en bedre fremtid for min datter end det her. Hun bør ikke have færre rettigheder end sin mor og mormor. Abort er en menneskeret, og jeg har været meget ked af det og sur og frustreret hele dagen.

Hvad frygter du, der kommer til at ske?

- Det her kommer til at føre til, at mange kvinder vil dø i forsøget på at få en abort illegalt. Vores politikere vil gerne tage vare på et barn, lige indtil det er født. Så glemmer de, at vi hverken har betalt barsel, sundhedsforsikring eller steder, der er billige at bo. Og hvad skal mødrene så gøre? Hvis de får barnet, kan de se ind i en fremtid med fattigdom.

Foto: Ditte O. Lynge

Tre veninder i midten af 20'erne, der ikke ønsker deres navn eller billede i avisen, kender flere, der har fået foretaget aborter, og de er mødt op for at støtte dem i beslutningen.

- Vi har venner, familie og bekendte, som har fået foretaget aborter, og vi er så heldige, at vi stadig har dem her, og at de udlever deres drømme og har muligheder, som de måske ikke havde haft, hvis de havde gennemført graviditeterne. De var måske blevet gode mødre, men de havde muligheden for at tage et andet valg for dem selv, og det er det, vi ønsker fremover, fortæller den ene af de tre veninder.

Frygter I, at det kan blive jer selv, der en dag får brug for hjælp, men ikke kan få den?

- Ja, svarer alle tre i kor.