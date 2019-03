May klar til at gå af og får uventet opbakning

Onsdag fik Theresa May opbakning fra uventet kant, efter hun satte mandat på spil for at få aftale igennem

Onsdag aften bød på flere store overskrifter omkring brexit:

Den konservative britiske premierminister Theresa May meddelte, at hun er klar til at gå af, hvis en brexit-aftale bliver stemt igennem.

Samtidig blev alle otte alternativer til hendes aftale stemt ned af underhuset, ligesom brexit blev udsat fra 29. marts til 12. april eller 22. maj.

Og endelig vendte den tidligere konservative udenrigsminister Brian Johnson på en tallerken, og nu støtter han Theresa Mays aftale.

Theresa Mays afgangsløfte

Tidligt på aftenen sagde Theresa May i en udtalelse:

- Jeg ved, at der er et ønske om en ny kurs - og nyt lederskab - i anden fase af brexitforhandlingerne. Og jeg vil ikke stå i vejen for det.

- Jeg er klar til at forlade dette job tidligere, end jeg havde planlagt, for at gøre hvad der er det bedste for vores land og for vores parti, lyder det fra May på mødet ifølge udtalelsen.

Ifølge The Guardian kan Mays udmelding ses som et forsøg på at få de konservative modstandere af den aftale, hun har forhandlet hjem, til alligevel at stemme for.

Umiddelbart efter skrev Johnsons allierede Conor Burns på twitter, at Brian Johnson nu støtter Mays aftale.

Og kort før klokken 23 blev afstemningerne så offentliggjort, og det viste sig, at alle alternativer er stemt ned.