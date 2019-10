McBrud: Her kan du blive gift på McDonalds

Hvis drømmen er at sige 'ja' over en omgang chili cheese tops, skal turen gå til Hong Kong. Her er det nemlig muligt at bestille hele tre forskellige bryllupspakker for at gøre dagen helt speciel

Mange har måske en sød kærlighedshistorie, der er startet på den populære fastfood-kæde en sen aften efter byen med en cheeseburger i den ene hånd og en cola i den anden.

Hvis jeres øjne mødtes her den allerførste gang, og det virker som den mest romantiske beslutning at sige 'ja' på samme måde, skal I tage til Hong Kong, hvor det er muligt at holde et vaskeægte McDonald's-bryllup.

Det har YouTuber og blogger Safiya Nygaard gjort, og hun har optaget det hele på en YouTube-video.

Den 26-årige blogger rejste til Asien med sin forlovede Tyler Williams, og de to fik sagt deres løfter med flotte hjerteballoner, en ballonbuket og en bryllupskage bestående af McDonald's Apple Pie dessert.

'En rødmende brud med sin ballonbuket. Vi havde det rigtig sjovt til vores McDonald's-bryllup', skriver hun til billederne af brylluppet på sin Instagram-profil.

Forskellige pakker til et hvert budget

Pakken, som parret har købt til brylluppet, kaldes 'The Love Forever Party', og der får du stedet i to timer, McDonalds-balloner, vielsesringe i balloner og en buket lavet helt af balloner. Hele pakken står til omkring 9000 danske kroner og er den dyreste mulighed.

Det er også muligt at gå lidt mere 'low budget' og købe en pakke til omkring 2600 danske kroner. Her får du ikke ballonringe og buket med, men du får stadig en rigtig McDonald's-fest.

En noget mere billig løsning end et bryllup i Danmark.

Muligheden kom til Hong Kong allerede i 2011.

Den gang udtalte talsperson Jessica Lee sig til CNBC om idéen.

'Vi startede programmet, fordi mange af vores kunder fortæller os, at McDonald's er der, hvor de startede med at date. Det var her, deres kærlighedshistorier startede', fortalte hun.

Der er indtil videre ikke planer om, at idéen skal udvides til flere lande.