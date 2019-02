McDonald's-ansat tæsker kunde: 'Han tiggede om det'

Et besøg på McDonald's kan angiveligt få amerikanere til at se rødt i et omfang, som vi slet ikke kender til herhjemme.

I hvert fald er endnu en video med en nævekamp på 'Den Gyldne Måge' blevet delt på nettet, denne gang fra en McDonald's i storbyen Chicago, hvor en ansat ikke ville stå model til en kundes verbale angreb.

Ifølge Fox 32-reporter Tia E. Ewing havde kunden 'bandet og tigget medarbejderen om at slås mod ham', og det ønske fik han opfyldt.

Slagsmålet endte dog næppe som kunden havde ønsket, da han blev gennempryglet af den ansatte, som derefter smed ham ud af restauranten.

Se det voldsomme fastfood-slagsmål over artiklen.

Eksemplerne på McDonald's-slagsmål i USA er talrige. Se selv herunder:

Denne kunde kastede en milkshake efter en ansat på en McDonald's i Las Vegas. Det fik den ansatte til at gå amok. Video: Unilad.

Her er et masseslagsmål brudt ud på McDonald's i Baltimore, Maryland. Video: ViralHog.

Her bryder helvede løs på en McDonald's i Dekalb, Illionois. Video: ViralHog.

Denne kunde gik amok på en McDonald's i Californien, angiveligt fordi hendes ordre manglede ketchup. Video: Kamera One.