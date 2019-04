McDonald's-aprilsnar gjorde kunderne rasende

Den verdensomspændende burgerkæde McDonald's lancerede i dag en meget kreativ aprilsnar, der i den grad 'tog røven' på kunderne. De troede nemlig, at det var en helt sandfærdig historie, at McDonald's nu vil lancere en helt ny burgertype i Australien, der stort set udelukkende består af syltede agurker og ost - helt uden kød.

Det skriver flere medier heriblandt New York Post og Daily Mail

Den nye McPickle Burger blev lanceret på deres egen officielle Instagram og Facebook-side i dag. Udover en video samt billeder skrev McDonald's også følgende tekst:

'Til alle jer, der elsker syltede agurker. Det her er nyheden i alle har ventet på. Vi er stolte af at præsentere vores nye McPickle Burger'.

Men uheldigvis for alle folk, der elsker syltede agurker, var det hele en aprilsnar. Og det gav bagslag for burgerkæden, fordi mange af deres kunder efterfølgende blev hamrende sure over, at man faktisk ikke kan købe en McPickle Burger med masser af dejlige syltede agurker.

En kunde skrev: 'Lad være med at tage pis på os. Få det i stedet til at ske'.

En anden skrev: 'Jeg ville ønske, at det ikke var en aprilsnar'.

Og en tredje skrev: 'For helvede. Det er jo en aprilsnar. Nu bliver jeg rasende'.

Der var selvfølgelig også en masse kunder, der viste deres afsky over at man kunne finde på at skabe en ny burgertype næsten udelukkende bestående af syltede agurker.