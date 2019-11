McDonald's-burger har holdt sig i ti år uden at rådne

Den berømte McDonald's-burger samt en tilhørende bakke pomfritter blev købt på Island i år 2009 - se den også her i live-sending nede i artiklen

For ti år siden i år 2009 blev samtlige McDonald's-restauranter lukket ned på Island. Dengang besluttede islændingen Hjortur Smarason sig til at købe en sidste menu. Han ønskede at se, hvor lang tid, der ville gå inden kødet rådnede, eller der kom mug på burger-brødet eller pomfritterne.

- Jeg havde hørt, at McDonald's mad aldrig rådnede, så jeg ville undersøge, om det var sandt eller ej, fortæller Hjortur Smarason til AFP.

Nu er der gået 10 år. Selve burgeren ser lidt bleg ud. Det samme gør pomfritterne, men kødet er ikke rådnet, og der er heller ikke kommet mug på burger-brødet eller pomfritterne.

Det skriver flere medier heriblandt BBC

Netop nu er McDonald's-menuen udstillet på vandrehjemmet Snotra House, hvor man kan tage selfies dem den gamle burger. (Foto: Ritzau Scanpix)

Burger på museum

I løbet af de første tre år bevarede Hjortur sin McDonald's menu i en plastikpose. Men i år 2012 fik burgeren og pomfritterne en fornem plads i en glasmontre på Islands Nationalmuseum.

Siden hen er den blevet taget over af vandrerhjemmet Snotra House, der ligge i det sydlige Island.

- Mennesker kommer fra hele verden for at se på McDonalds-burgeren, fortæller ejeren af vandrehjemmet, Sigurdur Gylfason til AFP.

Herunder kan man på Instagram se et flot billede af McDonalds-menuen, da den en sjælden gang kom udendørs. Dengang var burgeren seks år gammel.

Se burgeren live

I en live-sending, der har ca. 400.000 besøgende dagligt, kan man i øvrigt følge madens proces og se den berømte menu live. Det er dog en ganske kedelig oplevelse. Der sker nemlig intet på den berømte live-sending. Men her kan man selvfølgelig med egne øjne konstatere, at kødet hverken ser råddent ud, og at pomfritterne og burger-brødet heller ikke er blevet dårligt.