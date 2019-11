McDonald's-chef fyret: Får kæmpe gyldent håndtryk

Steve Easterbrook tager aktier og en stor pose penge, efter at han forladt McDonald's

McDonald's har givet en af sine mest profilerede chefer sparket, efter at han har haft en forhold til en medarbejder, hvilket er imod firmaets interne reglement.

Det skriver The Guardian.

Den nu tidligere administrerende direktør i den verdensomspændende fast food-kæde Steve Easterbrook skal dog ikke gå sulten i seng.

Ifølge The Guardian får han nemlig lov til at beholde sine aktier til en værdi af, hvad der svarer til næsten 250 millioner kroner, mens hans fratrædelse godtgørelse, bedre kendt som 'det gyldne håndtryk', løber op i 4,2 millioner kroner.

McDonald's holder kortene tæt ind til kroppen, i forhold til hvad der helt præcist er gået forud for fyringen, men sikkert er det, at Easterbrook er fortid i Chicago-virksomheden.

Han må heller ikke arbejde i konkurrerende virksomheder de kommende to år.

Udover Easterbrook er David Fairhust med titlen 'global chief people officer' samtidig blevet fyret, uden en begrundelse er blevet offentliggjort.

Easterbrook startede hos 'Den gyldne måge' i 1993, men sagde efter noget tid op for at arbejde for Pizza Express og senere Wagamama. I 2013 vendte han tilbage til den absolutte topstilling hos McDonald's.

I en mail internt til medarbejderne i virksomheden har Easterbrook fremlagt sit farvel.

'Taget virksomhedens værdier i betragtning er jeg enig med bestyrelse om, at det er tid for mig at komme videre,' skriver han.

