McDonald's ekspres vil vokse

Flere kunder ved McDonald´s i Aarhus tror på, at koncept med udelukkende drive thru og udbringning vil dukke op flere steder i de kommende år

Coronaens begrænsninger og ulemper er mange, men enkelte eksempler på, at pandemien også kan føre noget nyt og måske positivt med sig findes også. Det kan en McDonald´s-restaurant i Aarhus tale med om.

Velkommen til fremtiden. Sådan kunne McDonald´s-restauranten på Grenåvej i det nordlige Aarhus også relancere sig selv, efter at den verdensberømte, amerikanske burgerkæde har givet sin danske franchise-tager, Jackie Høst, grønt lys til som de første i Danmark og Norden at åbne uden at kunne huse siddende gæster og udelukkende med salg af drive-in, take away og udbringning.

Ekstra Bladet talte med et lille udpluk af kunderne ved den unikke McDonald´s, og herunder kan du læse, hvad de mener om det nye koncept.

Jesper Elkjær, 49 år, kommerciel direktør, Silkeborg, og sønnen Oliver på 11 år:

- Jeg synes, konceptet er dog, men jeg bruger ikke McDonald´s så ofte, så jeg er måske ikke den rigtige til at mene noget om det.

- Min søn er dog ikke så vild med, at vi ikke kan sidde og nyde maden inden for. Der går jo også noget af de sociale ved oplevelsen tabt. Alternativet med at spise i bilen kan også være hyggeligt, og jeg tror, at idéen med restauranter som her vil realisere sig flere andre steder.

Louise Ingeman, 41 år, leder af ingeniørfirma, Aarhus, og datteren Viola på otte år:

- Det er helt fint for mig, for jeg spiser kun take away på den her måde (drive thru), og det er et godt koncept, når man har travlt.

- Jeg har aldrig ment, at der er særlig hyggeligt på en burgerrestaurant, så det er kun sjældent, vi har benyttet os af at sidde i selve restauranten. Der kommer flere McDonald´s af den her slags i fremtiden, tror jeg.

Sara Nejsum, 39 år, pædagog, Aarhus:

- Jeg var slet ikke klar over, man nu kun kan købe maden på den måde her. Jeg spiser måske kun take away to gange om året, så for mig personligt er det ikke så vigtigt, om det kan ske på den ene eller anden måde.

- Nu har jeg ikke børn med, men havde jeg haft det, ville jeg nok foretrække at sidde inden for. Jeg håber da, at der også i fremtiden vil være McDonald´s-restauranter med siddepladser, selvom den her idé (med kun drive thru og udbringning) giver mening og nok også vil blive mere populært i fremtiden.