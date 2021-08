McDonald’s erkender kødfidus 

Kan en burger være så bæredygtig, at man kan fråde løs med god global samvittighed?

Ikke hvis den er lavet af oksekød, og da slet ikke hos McDonald’s, selvom man kunne få det indtryk, hvis man for nylig har besøgt virksomhedens danske hjemmeside.

Her kunne man læse om globale retningslinjer for, hvad de kalder 'bæredygtigt oksekød'. Den passus er nu fjernet efter, at Ekstra Bladet var en tur i McDrive og satte sagen på spidsen ved at bestille en bæredygtig burger.

- Så er du ikke det rigtige sted, svarede den ellers vældig servicemindede medarbejder.

Det mest bæredygtige McDonald’s har på menuen er en salat pakket ind i plastik, lod vi os forstå.

For bæredygtigt oksekød findes ikke, fastslår Forbrugerrådet Tænk.

- Det at fremstille oksekød er noget af det mest klimabelastende, vi har i dag. Så når McDonald’s skriver det, så greenwasher de, forklarer forbrugerråds-formand Anja Philip.

- Altså anpriser de deres produkt for noget, som det ikke kan leve op til, mener hun.

Grøn hjernevask? Greenwashing er et begreb, der dækker over en tendens, hvor klimabelastende virksomheder får sig selv til at fremstå mere bæredygtige, end de reelt er.



I serien 'Grøn Hjernevask?' kigger Ekstra Bladet på små og store eksempler. Tip os på 1224@eb.dk eller send en sms til 1224, hvis du som forbruger føler dig vildledt af halvtomme klimaløfter.

Der er også blevet klaget til Forbrugerombudsmanden i forhold til vildledende markedsføring.

Alene i Danmark langer McDonalds’s dagligt 200.000 burgere over disken, og spiller selvsagt en stor rolle i klimabelastningen, hvorfor kommunikationschef Pia Tobberup gerne vil understrege de gode intentioner hos den multinationale fastfoodkæde.

- På hjemmesiden skriver vi om et igangværende bæredygtighedsprojekt på oksekød, som McDonald’s Global har iværksat. Vi har tænkt, at det var relevant og korrekt at fortælle om, at vi som kæde arbejder seriøst med at source mere bæredygtigt oksekød, og vi var ikke klar over, at der er blevet indgivet en klage hos Forbrugerombudsmanden, skriver hun i en mail.

- Men vi tager selvfølgelig både klagen, der nu ligger til behandling hos Fødevarestyrelsen, og Forbrugerrådet Tænks vurdering af, at man ikke bør bruge ordet bæredygtighed i samme sætning som oksekød, til efterretning. Vi fjerner derfor informationen fra hjemmesiden. Det stopper os dog ikke i at arbejde videre med at gøre vores sourcing så bæredygtig som mulig.

