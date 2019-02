McDonald's stopper salg af nuggets

Går du og har lyst til nuggets fra McDonald's, så må du spejde længe efter de friturestegte kyllinge-stykker de næste par dage.

Den polske fabrik, der leverer rasp til kyllingestykkerne, har nemlig haft en fejl med en si.

Det betød, at medarbejderne på den danske fabrik Danpo opdagede flere stykker træ i den seneste sending rasp, da de kørte raspen gennem deres si.

Og derfor har McDonald's i Danmark valgt at trække alle nuggets tilbage fra sine butikker.

- Da Danpo opdager det, så indstiller de produktionen, så der er ikke kommet nogen nuggets ud til vores restauranter. Nu har vi tilbagekaldt vores nuggets for at være på den sikre side, så går vi med livrem og seler, siger Mads Jensen, der er kommunikationschef i McDonald's Danmark.

- Hvornår kan jeres kunder forvente at have nuggets igen?

- Jeg vil tro, at de er tilbage om en dag eller to. Vi skal lige have produktionen op at køre igen.

Mads Jensen fortæller, at store dele af Europa har stået uden nuggets som følge af fejlen på den polske fabrik.

- Det drejer sig om blandt andet Tyskland, Belgien, Finland, Holland, Norge og Sverige.